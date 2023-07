Bohemia Jazzfest rozezní park na Moravském náměstí

Brno, 17. července 2023 – Festival Bohemia JazzFest se opět vrací do Brna, tentokrát do parku na Moravském náměstí. Konat se bude od 17. do 18. července a je jako vždy pro všechny návštěvníky zdarma. Stejně jako předchozí ročníky, i tento letošní 18. ročník podporuje městská část Brno-střed.

Příznivci jazzové hudby se mohou těšit nejen na naše špičkové hudebníky, ale také na jazzmeny ze Slovenska, Rakouska a USA. Městská část Brno-střed byla doposud partnerem všech ročníků Bohemia Jazzfestu a také letos aktivně festival podporuje finančně i organizačně.

„Jazz k Brnu neodmyslitelně patří, proto jsem rád, že se festival do centra města opakovaně vrací. Letos navíc atmosféru dvou letních nocí plných synkop poprvé podtrhne krásné prostředí nově opraveného parku na Moravském náměstí. Věřím, že to bude událost, na kterou budou posluchači dlouho vzpomínat,“ předestřel starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.

Brněnskou část festivalu zahájí 17. července v 17.30 hodin kvartet předního saxofonisty Ondřeje Štveráčka, který se vyznačuje energií, bravurní technikou a nápaditou improvizací. Na pódiu jej vystřídá v 19.00 hodin legendární slovenské trio Partnership Unlimited a vrcholem večera bude ve 20.30 hodin vystoupení legendárního dua ze San Franciska, které tvoří kytarový virtuos Tuck Andress a soulová zpěvačka Patti Cathcart.

Druhý festivalový den započne v 17.30 hodin vystoupením jazzové kapely kontrabasisty Jaromíra Honzáka, významné osobnosti české i mezinárodní jazzové scény, v 19.00 hodin pak hudební prvky jazzu a hip hopu propojí rakouský Pale Male Quartet. Zlatým hřebem večera pak bude americký kvintet oceněný dvěma cenami Grammy, Ranky Tanky z Jižní Karoliny.

„V těchto náročných časech, kdy se zdá téměř nemožné připravit se na nejistou budoucnost, nabývá umění improvizace na důležitosti a hodnotě a to nejen ve světě hudebním, ale i v našem každodenním životě. Jazz je hudba založená na svobodě, individualitě a respektu ke všem spoluhráčům, a tak se mnou snad budete souhlasit, že jazz je pravým opakem totalitního režimu,“ uvedl zakladatel a ředitel Bohemia JazzFestu Rudy Linka.

Koncerty Bohemia JazzFestu se v červenci konaly již v Praze, Plzni, Hluboké nad Vltavou, Prachaticích a Domažlicích. Brněnské koncerty 18. ročník festivalu uzavírají.