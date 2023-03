Nejslavnější multiplayerová hra League of Legends poprvé v kině ve Špalíčku

Brno, 27. března 2023 – Existuje jen málo lidí, kteří by neznali nebo alespoň neslyšeli o online počítačové hře s názvem League of Legends (LoL). Není se také čemu divit, jelikož má na svém kontě více než 150 miliónů registrovaných uživatelů po celém světě. I v České republice je ohromná základna fanoušků této videohry a nejen těch, co doma hrají jen tak pro zábavu. Někteří ji dokonce hrají na profesionální úrovni. Lolko patří totiž, jako i spousta dalších her, do sféry Esportu.

Esport (elektronický sport) je soutěžní klání hráčů počítačových her. V naší zemi je rok od roku populárnější a dostává se do povědomí více lidí. Tomu napomáhají především zahraniční turnaje ale i profesionální hráči, kteří své úspěchy sdílí třeba na sociálních sítích a radí fanouškům, jak správně hrát. Profesionální hráče League of Legends máme ale i u nás v Čechách a jejich utkání můžete zažít doslova na vlastní oči.

V pátek 31. března 2023 se koná finále jarní sezóny oblíbené národní Mastercard Hitpoint Masters ligy, kde se proti sobě utkají nejlepší domácí týmy o slavný pohár a 100 000 korun. A jak si tento významný večer užít jinak než v kině? Ano, vidíte správně, v kině! Poprvé v historii českého e-sportu se bude celé utkání promítat na velkém plátně v brněnském Cinema City Velký Špalíček, kde budou u počítačů přímo přítomné soutěžící týmy. Neseďte doma u malých monitorů a připojte se k fandění a dalšími nadšenci přímo z kinosálu, kde vám díky rozměrům kino plátna neunikne žádný detail zápasu. Uvidíte každý zářez, každé použité kouzlo, každou zdolaný Nexus a ještě si k tomu vychutnáte oblíbený popcorn nebo nachos.

League of Legends je počítačová hra žánru MOBA (multiplayer online battle arena) a byla spuštěna v roce 2009. V každém zápase se proti sobě utkají dva týmy po pěti hráčích. Celkem tedy hraje 10 hráčů. Každý z nich ovládá pouze svou postavu, která má specifické schopnosti a svou úlohu ve hře a v boji. Postavy ve hře se nazývají „šampioni“ a každý jeden z nich má jiné dovednosti a vlastnosti pro boj. Někteří bojují na dálku, jiný zblízka a další třeba jen pomáhají a lečí své spoluhráče. Cílem hry je zničit protivníkův tzv. Nexus, což je velká stavba u základny protihráčů. Zápasy trvají zpravidla v rozmezí 20-60 minut.

Vstupenky a více informací naleznete na oficiálním webu kin cinemacity.cz nebo přímo v aplikaci Cinema City, která je dostupná v App Storu i na Google Play.