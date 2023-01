Rodiče, pozor! Volná místa na táborech Lužánek mizí rekordním tempem

Brno, 26. ledna 2023 – Obliba letních táborů se opět potvrdila. I přesto, že se blíží pololetní a jarní prázdniny, rodiče už myslí na léto a plánují nejen dovolené, ale také zábavu pro děti v Brně i v přírodě o velkých prázdninách. Na dvě stě padesát pobytových a příměstských táborů, které Středisko volného času Lužánky nabízí pro pět a půl tisíce dětí, se přihlásilo za deset dní téměř čtyři tisíce zájemců. Rekordmanem v počtu přihlášených je příměstský tábor Pokémoni.

Starat se o zvířátka, vařit, tvořit v ateliéru a kutit v dílně, šít, programovat, učit se cirkusáckou akrobacii anebo si užít adrenalin v lanovém centru. Právě tak budou trávit letní prázdniny děti, které už rodiče přihlásili na příměstské a pobytové tábory v SVČ Lužánky. Tyto aktivity patří už tradičně k nejrychleji obsazeným. Zájemci však nemusí zoufat, stále zbývají volná místa nebo možnost stát se náhradníkem na stovce táborů.

„V tomto smyslu je nejúspěšnější tábor Pokémoni s kapacitou osmnácti míst a přihlášených je třicet devět dětí. Velký zájem je také o příměstské tábory Vesmírná expedice, Cesta kolem světa, Tábory pod lany, tematické s piráty, technikou, tvořením, deskovkami nebo legem. Z pobytových táborů jsou oblíbené ty pro rodiče s dětmi nebo sourozence,” uvedl ředitel SVČ Lužánky Jan Ondroušek.

Středisko volného času Lužánky nabízí v létě aktivity pro děti a dospívající od 3 do 18 let, některé jsou i pro dospělé ve věku kolem 20 let. Rodiče mohou vybírat z příměstských táborů na jedenácti místech v Brně a okolí nebo mohou volit z pobytových táborů v přírodě. Děti zavítají třeba na Vysočinu, do okolí Olomouce, na jižní Moravu nebo do jižních Čech. Cena se pohybuje od jednoho tisíce do tří a půl tisíce korun u příměstských táborů, v případě pobytových kolem čtyř až šest a půl tisíce korun. Těšení na léto začíná přihlášením na tábor na luzanky.cz.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky