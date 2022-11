Brněnské Vánoce lákají na bohatý doprovodný program

Brno, 19. listopadu 2022 - Brněnské Vánoce. Druhé nejlepší Vánoce na světě. Hned po těch vašich doma. Tímto progresivním sloganem láká letos TIC BRNO na návštěvu oblíbených Brněnských Vánoc, které se vyznačují autentickou atmosférou i nepřehlédnutelným vizuálním stylem. Vánoční trhy jsou jedinečnou událostí, kde si užijete jak vyhlášenou brněnskou gastronomii, tak bohatý kulturní program. Nechte se okouzlit jejich atmosférou od 25. listopadu do 23. prosince.

„V tomto roce plném dvojek hrdě hlásáme, že Brněnské Vánoce jsou hned druhé nejlepší na světě. Žádné totiž nemohou překonat kouzlo těch vašich domácích. Po nepříjemných dvou letech, kdy byly trhy rušeny v podstatě ze dne na den, jsme teď v o to větším očekávání a napětí. Organizátoři, TIC BRNO a Brno-střed, skvěle zvládají přípravy, ale i krizová opatření. Doufejme, že letos nebudou potřeba. Vzhledem k dlouhodobě udržitelnému přístupu organizátorů k adventním a vánočním trhům letos nedochází ani k výrazným změnám v programu způsobeným energetickou krizí,” uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Ještě před začátkem adventu můžete vyprovodit vánoční strom na jeho cestě z Bílovic nad Svitavou na náměstí Svobody. „Tentokrát bude dominantou náměstí 15 metrů vysoký smrk pocházející z bílovického polesí, který městu daruje Školní lesní podnik Křtiny Masarykův les Mendelovy univerzity v Brně. Předání stromu s kulturním programem proběhne v Bílovicích nad Svitavou 19. listopadu od 14.00 a poté bude převezen do centra Brna,” upřesňuje Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny. Převoz stromu zajišťuje Český červený kříž, který bude mít pod stromem umístěnu pokladničku na příspěvky na charitu tak, jak je tomu už od doby zakladatele této tradice, spisovatele Těsnohlídka.

K slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody dojde 25. listopadu v 17.00 za přítomnosti čelních představitelů města a Biskupství brněnského.

„Na vánočním stromě na náměstí Svobody bude svítit 24.000 světýlek, 80 menších a 60 větších hvězd a velká špice. Nasvíceno bude i 18 stromů lemujících náměstí, a to přibližně 1,2 km světelných řetězů. Energetická náročnost světelné výzdoby je minimální, zejména díky použitým LED technologiím, celodenní spotřeba elektrické energie na osvětlení vánočního stromu je 330 Kč a na ostatní světelné řetězy 91 Kč,“ říká Miroslav Sečkář, ekonomický ředitel Technických sítí Brno.

Nový lesk Brněnských Vánoc

„Letošní Vánoce budou barevné, duhové, lesklé i měňavé, jako baňky na stromečku, jako rybí šupiny, jako odlesky vánočních světel. Vizuální styl jsme připravovali ve spolupráci s kreativní agenturou AETNA a celá kampaň nese, kromě výrazných barev, ještě výraznější slogan. Ten pro mě komunikuje nádhernou myšlenku, že na Vánocích je nekrásnější to, že jsme spolu s těmi, které máme rádi,” říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

„Důvodů, proč označit Vánoce v Brně jako druhé nejlepší na světě, bylo více. Vánoce se totiž odehrávají v roce s dvojkovým letopočtem a zároveň po dvouleté covidové přestávce. Vizuální styl nese symbol ručně vystřihovaných papírových vloček. Poprvé opouští od červeno-bílého provedení, identického pro město Brno, a přichází s neotřelými barevnými kombinacemi,” doplňuje idea maker agentury AETNA Michal Rožek. Letošní barevnost vychází z připravované kolekce vánočních hrnků. Ty má Brno každý rok nové a odráží se v nich kreativita lokálních tvůrců. Tentokrát je vytvořila brněnská firma GOLDFINGER, která se specializuje na autorskou tvorbu porcelánu.

Další neméně originální vánoční dárky můžete koupit na e-shopu www.darkyzbrna.cz, v infocentru na ulici Panenské nebo ve stánku TIC BRNO na náměstí Svobody. Ať už vás zaujme ekologická kolekce #PripravBrno, z níž jde část financí na úpravu městské zeleně, nebo keramické svícny v podobě brněnských dominant, všechny kousky pochází z rukou lokálních značek a umělců. Hitem bude nová desková hra s názvem Hra o Brno, ve které se vydáte na cestu skrz různé čtvrti Brna, ale taky napříč tisíci lety brněnské historie plné velkých dějinných zvratů, významných místních událostí, ale i drobných sporů mezi hašteřivými obyvateli města.

Gastronomické požitkářství i dobročinné akce

„Ještě větší důraz bude letos kladen na kvalitní gastronomii a na dobročinnost. V první řadě se nám povedlo propojit ty nejlepší brněnské gastropodniky a vánoční trhy. Mezi stánkaři tak tentokrát uvidíte i několik zástupců z nezávislého hodnocení Gourmet Brno,” pochvaluje si Janulíková. „V druhé řadě jsme navázali spolupráci se spolkem Daruj Kelímek a vznikl tak unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby. A je spojen s vratným systémem, který funguje na brněnských vánočních trzích už od roku 2015, a ve svém rozsahu je u nás nadále jedinečný.“

Darování peněz na dobrou věc nikdy nebylo snadnější díky novému projektu Daruj Kelímek. „Celý systém je jednoduchý a proto věříme, že i funkční. Na brněnských trzích dostanete nápoje do zálohovaných vratných kelímků. Při odchodu si budete moct vybrat, jestli je normálně vrátíte a dostanete vratnou zálohu zpět, nebo uděláte dobrý skutek a věnujete zálohu jedné z 18 charitativních organizací na stáncích označených Daruj Kelímek. Celých 50 korun pak poputuje konkrétní organizaci, kterou si na stánku vyberete. Nyní veřejnost na facebookové stránce Daruj Kelímek hlasuje, na které konkrétní organizace budeme na trzích přispívat. Hlasovat můžete do 13. 11.,“ říká Ondřej Šibřina ze spolku Daruj Kelímek. Nejen tedy, že Brno jako první město v České republice zavedlo systém vratných obalů, ale povýšilo jejich využití ještě o úroveň výše.

Korzování vánočním Brnem

Připojte se k adventnímu korzování a toulání Brnem. Čtyři vánočně vyzdobená náměstí a jedno nádvoří propojí rozzářené ulice s nově instalovanými světelnými girlandami od skupiny umělců Visualove.

Každé náměstí má vždy svou specifickou atmosféru. Na náměstí Svobody kromě vánočního stromu nebude chybět zimní bar, velká designová konzumační zóna na kašně a projíždějící vánoční tramvaj. Uslyšíte zde denně hudební a kulturní program, který dokáže, že si Brno vysloužilo titul Kreativní město hudby UNESCO zaslouženě. Kancelář Brno město hudby UNESCO chce také začít s představováním jednotlivých významných amatérských hudebních aktivit, které v Brně našly své místo. Rok 2023 bude věnován sborům, ale malou ochutnávku zažijeme již na adventních trzích, a to každou neděli odpoledne, kdy se nám postupně představí různé pěvecké soubory působící na území Brna. „V rámci zahájení Brněnských Vánoc se představí dětské sbory, první adventní neděle bude věnovaná akademickému sborovému zpívání, druhá tradičním sborům smíšeným a ženským, třetí adventní neděle bude ve znamení gospelového zpívání a čtvrtá brněnským chrámovým sborům,“ zve na koncerty sborů David Dittrich za Kancelář Brno město hudby UNESCO.

Ze „Svoboďáku” je to jen pár kroků na Dominikánské náměstí. Tomu každý rok vévodí dřevěný Halouzkův betlém, který již čítá přes stovku vyřezávaných postav. Ti nejmenší budou moci svá přání svěřit Ježíškově poště, o víkendech na ně navíc čekají pravidelné pohádky a tvořivé dílny. Ve všední dny se zde zaposloucháte do komorních koncertů.

„Advent na Zelňáku bude opět tradiční, najdete zde jako vždy řemeslné výrobky, jako třeba keramiku, ručně vyráběná mýdla, soli do koupele a vánoční ozdoby. Potkáte zde kováře, svíčkaře, mydláře, zvonaře či knihaře. Nebude chybět doprovodný program a také dobré jídlo a pití, i to k adventnímu času patří. A samozřejmě vás srdečně zveme i na Advent na Moraváku a vyhlídkové kolo,“ uvedl za Brno-střed starosta Vojtěch Mencl. Vyzdobeno bude i Moravské náměstí, k Joštovi se vrátí dětský kolotoč a kruhový bar. Do nově zrekonstruovaného parku pak velké vyhlídkové kolo. Charita a advent k sobě neodmyslitelně patří, proto část stánků na Moraváku bude věnována dobročinným organizacím.

Všechna náměstí nabídnou kromě občerstvení množství stánků s originálními vánočními dárky. Místem, kde však natrefíte na designové výrobky od lokálních tvůrců, je nádvoří Staré radnice. Každý týden se zde vystřídají noví výrobci, u kterých v rámci December Design Days nakoupíte rukodělné dárky od adventních věnců, malovaných přání a šperků až po oblečení. Navíc, kde jinde si pořídit fotografii z vánočního města, než z romanticky osvíceného nádvoří pod věží Staré radnice s obří dřevěnou hvězdou a svítícím nápisem BRNO. Celé putování můžete zakončit na vyzdobené věži, odkud si užijete výhledy na osvětlené centrum.

Adventní poznávání s průvodci

Poznávat Brno můžete i v šálách a čepicích. Tradiční adventní prohlídky Brna nabídnou časem prověřená témata jako Kláštery v centru Brna, Brněnské betlémy nebo procházku pro rodiny s dětmi Co by chtěl drak pod stromeček. Novinkou bude trasa po místech spojených s působením spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka. I v zimě vyjede do ulic minibus TIC BRNO, který vás proveze po funkcionalismu v Brně nebo vás seznámí s Paláci průmyslové aristokracie.

Brněnské Vánoce se konají pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Mediálními partnery jsou Rádio Krokodýl a Český rozhlas Brno, Rádio Krokodýl je také generálním partnerem zahájení Brněnských Vánoc.

Zdroj a foto: TIC Brno