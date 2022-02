V lužáneckém LUSKu se kutilem i 3D tiskařem může stát každý

Brno, 21. února 2022 – Lužánecký LUSK je snem pro každého, kdo rád tvoří, ale chybí mu potřebné prostory, vybavení nebo zkušenosti. Nové polytechnické dílny, tradiční i neobvyklé materiály a zkušení lektoři, to vše pojí víkendové kurzy pro začátečníky a pokročilé. Od února do června si mohou zájemci vyzkoušet každý měsíc práci s epoxidem a dřevem, seznámí se s 3D tiskem a kyanotypií. Chystá se i pravidelná kutírna pro děti.

Jak na výrobu doplňků a výrobků ze dřeva? Jaké nářadí využít? Naučíte se v kurzu Janova dílna už 26. února! Další tematické workshopy zaměřené na konkrétní výrobky a práci s recyklovaným dřevem budou navazovat jednou měsíčně až do léta. Akce je i pro kutily a kutilky, kteří si chtějí svoji dílnu vybavit a rádi by si nejprve nářadí osahali.

„Jan Oprchal našel zálibu v kombinování dřeva a starých kovových výrobků, dává tím tak novou šanci starým věcem, které by se jinak vyhodily. Umí udělat jednoduchý nábytek i futuristickou sochu, která může sloužit jako dekorace i jako užitkový předmět,” popsala Janovy dílny lektorka z LUSKu Miroslava Dančáková.

Březen, do dílny vlezem. Duben, ještě tam budem!

Tvořit květináč z betonu pomocí 3D tiskárny a rovnou si jej osadit květinou podle vlastního výběru budou moct zájemci poslední únorovou neděli. Kdo by rád vyzkoušel práci s epoxidem, neměl by chybět v kurzu 5. března. Těšit se můžete na vlastnoručně vyrobené servírovací prkénko a další zajímavé kousky z epoxidové pryskyřice, která se využívá v truhlářství nebo třeba na šperky. I tento kurz se opakuje každý měsíc.

V lužáneckém LUSKu, který najdete vedle pracoviště Lidická, v březnu začínají také pravidelné dílny pro děti. Zúčastnit se mohou jednou měsíčně, vždy ve středu odpoledne. Na první lekci 23. března se budou vyrábět hračky pro domácí mazlíčky. Novinkou je také kurz kyanotypie, při níž vzniká fotografie pod UV světlem. Kapacita dílen je omezena, je potřeba se předem přihlásit na webu Lužánek.