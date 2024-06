Do Brna se podesáté sjíždí cirkusoví artisté na festival Freš Manéž

Brno, 7. června 2024 – Čtyři dny společných tréninků, cirkusových, hudebních a divadelních workshopů, představení, her, artisti na zemi i ve vzduchu. To je jubilejní desátý ročník festivalu mladého cirkusu Freš Manéž, který se koná od 13. do 16. června v lužáneckém pracovišti Legato v Kohoutovicích. Těšit se můžete na cirkusové umělce z Česka, Slovenska i Německa.

Druhý týden v červnu navštíví prostory Cirkusu LeGrando v brněnských Kohoutovicích kolem osmdesáti artistů z Česka i zahraničí. Freš Manéž tak představuje akci s mezinárodním přesahem, která zprostředkovává setkání mladých cirkusových nadšenců, trenérů a pedagogů. Kromě programu pro mladé artisty, na který se projekt zaměřuje především, nabídne Freš Manéž také představení pro veřejnost.

„Festival zahájí Lunapark, což je cirkusové zahradní odpoledne pro celou rodinu. Diváci se mohou těšit i na dva profesionální soubory. Koťátko zkázy vystoupí s divadelně-cirkusovou komedií „Třeba to vyjde“ a neotřelé duo Bratři v tricku doručí pořádnou dávku cirkusového humoru v představení Pošťáci. Tatp hravá show plná situačního humoru, improvizace a prvků nového cirkusu nadchne diváky všech věkových kategorií a nálad,“ pozvala producentka festivalu Aneta Tesařová.

Prostor dostanou i experimentální představení účastníků festivalu či mladá krev hostujícího Cirkusu LeGrando. Cílem akce je sdílení a předávání dovedností, zkušeností a zážitků, a to prostřednictvím společných aktivit. I letos je v plánu užší programová spolupráce s mladými lektory.

„Je to pro nás velmi důležitý moment. Chceme dát prostor mladým lektorům a podpořit jejich nápady. Proto se budou podílet na všech fázích příprav i realizace. Pomohou s propagací, nabídnou několik workshopů a her. Stanou se průvodci festivalu a vyzkouší si, jak pro všech osmdesát účastníků připravit večeři,“ dodala Tesařová.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky