Adventní příběhy poznají Brňané na procházkách a v zahradách

Brno, 6. prosince 2021 – Lektoři lužáneckých pracovišť zvou na samoobslužné trasy s úkoly a tematické vánoční zahrady. Rodiny s dětmi mohou až do příchodu Ježíška luštit čertovské hádanky, seznámit se s adventními postavami, tvořit v dílnách nebo doma a také pomáhat, a to dětem z dětského domova, ženě po těžké operaci míchy a zvířatům z útulku. Program je připravený v Žabovřeskách, na Lesné, ve Starém Lískovci, v Kohoutovicích, v centru Brna, v Bohunicích i online.

Dokážete vyzrát nad čertovskými úkoly? Vyluštíte mikulášské hádanky? Čeká vás andělská odměna! Tři interaktivní trasy na Lesné, ve Starém Lískovci a Wilsonově lese netradičně provedou mikulášským obdobím, včetně sladké nadílky.

Svatá Barbora, Mikuláš, Ambrož a Lucie. Znáte všechny příběhy adventních postav? A také vánoční recepty předků, které jsou zdravé a chutné? Seznamte se s nimi v zahradě lužáneckého pracoviště Legato v Kohoutovicích každý den až do 24. prosince. Přijďte taky do Ježíškovy zahrady na Lesnou, kde je pošta na dopisy s přáními, betlém, zvonička, zdobení stromečku a požehnané světlo, které si mohou zájemci odnést ve svých lucernách domů.

Jaký dárek pod stromečkem potěší nejvíc? Ten, který sami vyrobíte. S tvořivými balíčky to půjde snadno! Najdete v nich veškerý materiál i návody, třeba na svícen, plyšáka nebo drátované srdce. Novinkou je tvořivá kniha plná zajímavých tipů, jak se můžete doma zabavit.

Předvánoční čas je také obdobím štědrosti. Můžete se tak vydat po zajímavostech a úkolech o vzniku Dětského domova Dagmar, které najdete na vánoční trase v brněnských Žabovřeskách s názvem O panu spisovateli, Lidušce a vánočním stromu od 10. prosince až do 3. ledna. Úkoly vás zavedou až na Makovské náměstí, kde můžete přispět na trampolínu pro děti z domova přímo do pokladničky Českého červeného kříže. Anebo se stavte v Ježíškově zahradě, ze Stromu přání utrhněte tip, co potěší zvířátka v Útulku Tibet, a doneste to na recepci lužáneckého pracoviště Lesná. Další příležitost pomáhat dostanete v lužáneckém pracovišti Lidická 18. prosince na Vánocích v Lužánkách, kde se bude přes dobročinný obchůdek přispívat na rehabilitaci Haně Kučerové po operaci míchy. Program akce se přizpůsobí aktuálním opatřením.