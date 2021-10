Restaurační zahrádky budou v centru Brna v provozu i v zimě

Brno, 25. října 2021 - Letošní novinkou zimního centra Brna budou otevřené restaurační zahrádky, které budou přizpůsobené zimnímu provozu a stanou se také součástí vánočních trhů. Městská část Brno-střed vyhověla žádostem provozovatelů restauračních zahrádek a umožnila jim jejich provoz prodloužit i na měsíce listopad a prosinec. Doposud bývala sezóna venkovního posezení u restaurací ukončena k poslednímu říjnu.

„Předvánoční posezení s přáteli na vyhřívané předzahrádce oblíbené restaurace nebo kavárny je ve světě běžné a já věřím, že si jej oblíbí i Brňané. Zároveň chceme podpořit naše místní podnikatele v centru města. Restaurační zahrádky mohli provozovat po celý rok 2021 doposud zdarma, teď si mohou přidat dva měsíce navíc,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Zájem o prodloužení provozu zahrádky projevilo už téměř 100 podnikatelů. Restaurační zahrádky se letos stanou také součástí adventních trhů například na náměstí Svobody a Zelném trhu. Návštěvníci si budou moci vybrat, zda si zakoupí občerstvení u stánku na trzích, nebo zajdou na některou ze zahrádek.

Pro zimní zahrádky budou platit trochu jiná pravidla než pro letní. Provozovatelé na nich budou moci používat ohřívače. Většina provozovatelů chce své zahrádky koncipovat takzvaně na stojáka a počítá i s prodejem teplých nápojů s sebou. Bude zde platit klasická otevírací doba, a to mimo historické centrum do 22.00 hodiny a v historickém centru do 24.00 hodiny.

