Jak budou vypadat Brněnské Vánoce určí i veřejnost

Brno, 6. září 2021 - Brněnské Vánoce jsou velmi oblíbenou akcí, která v době adventu do centra města tradičně láká jak domácí, tak turisty. A ač jsou Vánoce ještě za dlouho, už nyní TIC BRNO připravuje jejich novou vizuální tvář. Do rozhodování o grafické podobě Vánoc se tentokrát mohou zapojit všechny brněnské městské části a jejich obyvatelé. Čas mají do poloviny září!

„Loni se velmi osvědčily červené „pletené“ vzory, které barevně odkazovaly k Vánocům a motivy pak k Brnu. Letos bychom rádi tyto motivy rozšířili i za hranice centra a „vypletli“ vzory, které odkazují k jednotlivým městským částem a čtvrtím,” uvedla ředitelka TIC BRNO Jana Janulíková. TIC BRNO nyní vyzývá jednotlivé městské části Brna a hlavně jejich obyvatele, aby se zapojili a navrhli motiv, který bude charakterizovat právě jejich bydliště. Vítané jsou všechny nápady, které odkazují k dané městské části a jednotlivým čtvrtím - ať už jejich znaky, symboly, typické pamětihodnosti či známé osobnosti.

Hlasování probíhá formou online dotazníku a končí 15. září. Následně bude dotazník vyhodnocen a vítězné motivy z celého Brna se promítnou do kampaně letošních Brněnských Vánoc. Jednotlivé vzory a jejich kombinace se objeví jak v offline tak online komunikačních kanálech, na plakátech, v inzercích i na webu a sociálních sítích. Chybět nebudou ani oblíbené suvenýry a především vánoční hrnky. V rámci webu Brněnských Vánoc zamýšlí TIC BRNO také prezentovat zajímavé akce, které se odehrávají mimo Brno-střed. Bude to tak to pravé kompletní vánoční Brno!

Pletené vzory, které zahřejí i pobaví, vymysleli v loňském roce designéři z brněnského NEON STUDIA. Typický vánoční vizuální prvek symbolizuje teplo, rodinu i přátelství a v červeno-bílé kombinaci navazuje nejen na vánoční atmosféru, ale i korporátní barvy města Brna.

Dotazník najdete na webu brnenskevanoce.cz a na sociálních sítích festivalu.

