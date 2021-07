Tornádo: Lesy města Brna pošlou do obce Hrušky kamion střešních latí

Brno, 30. června 2021 - Do pomoci tornádem zničeným obcím se zapojí i Lesy města Brna. Již v pátek do obce Hrušky pošlou kamion střešních latí. „Mezi městskými společnostmi, které zareagovaly na výzvu pomoci přírodní katastrofou zasaženému Hodonínsku a Břeclavsku, jsou i Lesy města Brna. Jejich představenstvo dnes operativně rozhodlo o poskytnutí věcného daru ve formě zaslání kamionu střešních latí do obce Hrušky,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Latě o délce 4 až 5 metrů byly zadány do výroby přímo na pile Lesů města Brna v Bystrci. I za běžných okolností je tento provoz velmi vytížený a funguje na dvě směny. Přesto se podařilo najít kapacitu a expedice je naplánována na tento pátek,“ upřesnil informace 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Ludvík Kadlec, předseda představenstva Lesů města Brna, a. s., dodal: „Hodnota daru je kolem 200 000 korun. A jsme samozřejmě připraveni reagovat na další požadavky z úrovně města a kraje a poskytnout potřebnou pomoc a součinnost.“