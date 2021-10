Aukce Tornádového vína vynesla moravským vinařům víc než čtvrt milionu

Brno/Praha, 4. října 2021 – Série dobročinných aukcí pod názvem Tornádové víno, kterou organizoval holding RSBC pod záštitou Nadace Via, vyvrcholila minulý týden benefiční dražbou v zahradě Artisème na Malé Straně. Šest kartonů vín od vinařů zasažených červnovým tornádem se vydražilo za 123 tisíc Kč. Celkem tak na obnovu zničených vinohradů a vinařství poputuje více než tři sta padesát tisíc korun.

Do projektu bylo vybráno šest konkrétních malých vinařství z obcí Moravská Nová Ves a Hrušky, kterým tornádo nejvíce poničilo jejich vinohrady, vinařství i celé domovy. Dohromady od nich koupil RSBC holding tisícovku lahví, kterou následně daroval do dobročinných aukcí. Do online dražeb, jichž se nakonec konalo celkem šedesát pět, přispívali drobní dárci během srpna na webových stránkách Alkohol.cz.

„Velmi mě potěšilo, že i po několika měsících je příběh moravských vesnic zasažených tornádem živý a lidé jsou i nadále solidární. Výsledkem je výtěžek, který pomůže vinařům v obnově jejich hospodářství.“ říká Robert Schönfeld, generální ředitel RSBC Holding, a.s. „Velký dík patří také Nadaci Via, která svými zkušenostmi a profesionalitou zásadním způsobem přispěla k úspěchu celé akce,“ dodává Robert Schönfeld.

„Máme velikou radost z krásného filantropického počinu manželů Schönfeldových a celé skupiny RSBC. Děkujeme, že jsme za Nadaci Via právě u dobročinné aukce mohli být a pomoci. Dlouhodobě sledujeme a máme radost z rostoucího trendu dárcovství a filantropie v ČR, a to jak na té každodenní, tak strategické úrovni, což pomoc pro Moravu potvrdila. Srdečně děkujeme jak skupině RSBC, Artisème za poskytnutí krásných prostor, tak všem štědrým dárcům a dražitelům,“ doplňuje Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via.

Úspěšnými aukcemi ale akce pod heslem Tornádové víno nekončí. Společnost RSBC plánuje nákup dalších vín ze zasažených oblastí, která v budoucnu využije pro reprezentativní účely, aby tak podpora vinařů probíhala dlouhodobě a měla co největší užitek.