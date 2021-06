Festival ohňostrojů Ignis Brunensis oživí dronová show na Kraví hoře

Brno, 1. června 2021 – Pravidelní návštěvníci letní světové přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis si už zvykli na to, že kromě „ohňového divadla“ je pro ně vždy připraven také bohatý doprovodný program. Letos město k pěti ohňostrojům nad Špilberkem a dalším akcím přidá dronovou show nad Kraví horou.

Dronová show na Kraví hoře s hudebním doprovodem, který si bude možné naladit v rádiu, se připravuje na sobotu 7. srpna 2021. Poprvé bude předvedena ve 21.30 a zopakována bude ve 23 hodin. S ohledem na vymezení dopadové zóny a zajištění sledovacích míst může být ve vzduchu maximálně 100 dronů. Jedno představení potrvá 8 minut. Show bude koordinována také s Festivalem planet, který na Kraví hoře od 6. do 12. srpna pořádá Hvězdárna a planetárium Brno.

„Je zřejmé, že návštěvníci, a především ti zahraniční, se do Brna budou vracet pozvolna. Přesto chceme jim i místním zpříjemnit také letošní léto ve městě co nejrozmanitějšími kulturními a zábavními akcemi. K těm nejvyhledávanějším letním stálicím už dlouho patří festival Ignis Brunensis. Ale ani této zavedené akci neuškodí oživení, zvláště když se jedná o takový fenomén poslední doby, jakým jsou drony. Myslím, že ukázka této moderní a velmi populární technologie diváky uchvátí stejně jako ohňostrojná představení,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Ohňostroje jsou oblíbeným odkazem minulosti, nicméně ve městě, které je právem označováno za středoevropské centrum inovací, je potřeba dívat se také do budoucnosti. Právě tato úvaha mne dovedla k myšlence zkusit oživit tradiční festival Ignis Brunensis dronovou show,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Dronová show, kde několik desítek až stovek naprogramovaných dronů dokáže na obloze vytvářet barevné obrazce, může nahradit ohňostroj. Je vlastně jeho ekologičtější a méně hlučnou verzí, nabízí však stejně úchvatnou podívanou.

„Protože let není možné provést za deště ani při větru nad 40 km/h a protože stále ještě musíme počítat i s případnými protiepidemickými opatřeními, vyhradilo si město možnost rozhodnout do čtvrtka 5. srpna do 12 hodin – aniž by se zvýšily náklady – o tom, že show za uvedených nepříznivých okolností přesune na jiný den v měsíci srpnu. Záleží nám na tom, aby diváci o tento úchvatný zážitek zprostředkovaný supermoderní technologií nepřišli,“ dodal Tomáš Koláčný.