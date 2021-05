Novým lákadlem brněnského podzemí je protiatomový kryt Denis

Brno, 18. května 2021 - Brněnské podzemí je vyhlášenou turistickou atraktivitou města Brna. V květnu jej obohatí další přírůstek - TIC BRNO nově otevírá veřejnosti kryt civilní obrany zvaný Denis. Doplní tak Vodojemy na Žlutém kopci, Labyrint pod Zelným trhem, Kostnici u sv. Jakuba nebo Mincmistrovský sklep.

Při návštěvě tohoto 66 let starého krytu na vás dýchne opravdu chladná a autentická atmosféra. TIC BRNO, který jej dostal od města Brna do správy a přidal k rozmanité nabídce brněnského podzemí, jej totiž ponechává tak, jak byl před lety uzavřen. Prázdné chodby, staré vybavení, sem tam odložené osobní věci. „Jsem rád, že se organizace TIC BRNO ujala svěřeného zpřístupnění krytu, a věřím, že pro turisty i Brňany bude bludiště o délce skoro kilometru podzemních chodeb vytesaných ve skále pod Petrovem dalším hodně zajímavým místem, které ve městě mohou navštívit,“ uvedl náměstek primátorky pro správu majetku města Jiří Oliva.

Kryt byl do masivu pod Petrovem hlouben ve třech etapách mezi lety 1946 až 1955. Postupně tak vznikla soustava 900 metrů chodeb vystavěných na ploše 85×60 metrů a to místy až 35 metrů pod zemí. Z rohu Nádražní a Husovy ulice do něj vedou tři vchody. Nouzové východy pak ústí do Kapucínských zahrad a jeden přímo do sklepení Kapucínského kláštera. V chodbách by se při krizové situaci ukrylo až 3000 lidí.

Při komentované prohlídce si návštěvníci prohlédnou elektrocentrálu, strojovnu, filtrační komoru či místnost s dvěma studnami a čerpadlem. Dozví se také veškeré technické podrobnosti o tom, jak bylo možné kryt hermeticky uzavřít v případě atomového výbuchu. „Bylo pro nás důležité zachovat kryt v surové podobě, aby si návštěvníci dovedli představit, jaké by to mohlo být, přežít zde třeba 3 až 4 dny,” říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO a dodává: „Každý z objektů podzemí je něčím výjimečný a jedinečný. Svou různorodostí, rozsahem a konstrukční důmyslností udivují nejen turisty, ale i samotné Brňany.”

V loňském roce vzbudily velký zájem nově otevřené Vodojemy na Žlutém kopci, které jsou přirovnávány k podzemní katedrále. Turistickou stálicí je již zmíněná Kostnice u sv. Jakuba nebo Labyrint pod Zelným trhem. O něco menší než Denis, ale již několik let přístupný, je bunkr 10-Z, který měl sloužit k úkrytu vedení města a kraje. Další novinkou, kterou TIC BRNO připravuje ke konci roku, je zcela nová interaktivní expozice v Mincmistrovském sklepě.

Kryt Denis se otevře ve chvíli, kdy to umožní vládní opatření. Více o jednotlivých prohlídkách, jejich ceně a návštěvních pravidlech se dozvíte na stránkách brnenske-podzemi.cz.

Foto: archiv TIC BRNO, Michal Růžička