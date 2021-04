Brno dostalo 2 800 respirátorů FFP2 darem od tchajwanského města Taoyuan

Brno, 26. dubna 2021 - Město Brno obdrželo humanitární dar ze spřáteleného města na Tchaj-wanu Taoyuan, a to 2 800 kusů respirátorů FFP2. Respirátory budou určeny pro sociální služby města. „V listopadu loňského roku Brno navázalo spolupráci s Taoyuanem, rozsáhlou metropolí na severu Tchaj-wanu. Při posledním online rozhovoru v březnu nám tamní primátor Cheng Wen-Tsan za své město nabídl pomoc při zvládání pandemie covid-19 ve formě respirátorů FFP2. Ty dnes přijímáme a jsme velmi vděční za tento velkorysý dar,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město Taoyuan začalo jednat s Brnem v loňském roce a v tuto chvíli aspiruje na status partnerského města, který zajišťuje dlouhodobou spolupráci na mnoha úrovních. Prostřednictvím Regionální hospodářské komory Brno bude město oslovovat případné partnery z Brna a okolí pro možnou spolupráci s firmami na Tchaj-wanu. Taoyuan je mimo jiné i centrem vědy, výzkumu a inovací. České firmy tam tak mohou najít mnoho obchodních příležitostí. Připravuje se i spolupráce v oblasti školství – zejména univerzitním, kde jednání o koordinaci do budoucna již započala.

„Zdravotnické pomůcky od Taoyuanu budou využity v sociálních službách města, kde je vždy vítáno každé přilepšení. Tohoto projevu solidarity si velmi cením, je to výraz pochopení a podpory. Těším se do budoucna na další, snad více reciprocitní spolupráci, protože město Brno má bezesporu co nabídnout,“ dodala Markéta Vaňková.

Public relations Jak a kde relaxovat v České republice Při výběru země pro krátkodobý nebo dlouhodobý turistický výlet byste měli věnovat pozornost nejbližšímu sousedovi Polska - České republice. Mezi jeho výhody patří nejen zeměpisná blízkost a absence víza, ale také mimořádná rozmanitost možností trávení volného času. Cokoli od své cesty očekáváte: seznámení s architektonickými skvosty nebo ponoření do světa vzrušení, úzká komunikace s přírodou nebo nové gastronomické zážitky, můžete zaručit: v České republice najdete to, co chcete. Celý článek...