Město přispěje na provoz cyklobusů na trase Brno–Vídeň

Brno, 12. dubna 2021 - S teplejším počasím ožívá provoz na cyklostezce vedoucí z Brna do Vídně. Denně se na ni vydá i několik stovek cyklistů, z nichž někteří využívají služeb speciálně vypravovaných cyklobusů. Na jejich provoz chce město Brno přispět dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno–Vídeň částkou 100 tisíc korun.

„Stezka vedoucí na jih od Brna do Vídně je mezi cyklisty velmi oblíbená. S nástupem teplého počasí se na ni vydávají stovky lidí. Pro ty, kteří se chtějí podívat do vzdálenějších míst na trase, vypraví dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno–Vídeň deset speciálních cyklobusů. Ty by měly jezdit od dubna do října letošního roku. Na jejich provoz navrhujeme přispět částkou 100 tisíc korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

O dotaci požádal dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno–Vídeň. Ten se stará o budování a provozování bezpečného cyklistického propojení mezi moravskou a rakouskou metropolí. „Provoz cyklobusů zajišťuje svazek obcí ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna. Jedná se o pokračování projektu, který probíhal v posledních třech letech a který se setkal s velkým zájmem cyklistů. Ti si mohou na webových stránkách svazku zarezervovat místa a také se dozvědět více o nabízené službě. Skutečný počet výjezdů se bude odvíjet od zájmu cyklistů. K této věci chystá svazek i mezinárodní konferenci s kolegy z Rakouska, až to situace dovolí,“ upřesnil předseda svazku a radní města Brna Filip Chvátal.

Cyklobusy jsou vypravovány z Brna do vybraných míst na jihu Moravy (Hevlín, Hrušovany nad Jevišovkou nebo Nový Přerov) a v rakouském příhraničí (Laa a. d. Thaya, Mistelbach, Vídeň apod.).