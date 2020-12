Populární herec Isteník podpořil Sbírku potravin a pomohl lidem v nouzi

Brno, 23. listopadu 2020 – Sbírka potravin je v plném proudu a až do 1.12. můžete v řadě obchodů po celé republice darovat trvanlivé potraviny a drogerii lidem v nouzi, a pomoci tak těm, kteří to v tuto nelehkou dobu nejvíce potřebují. Darovat potraviny můžete i online až do Štědrého dne.

Sbírku potravin podpořil i herec Michal Isteník, který daroval trvanlivé potraviny a drogerii potřebným v Tesco Královo Pole. Zasíláme rozhovor s Michalem Isteníkem a fotografie k využití.

Proč jste se rozhodl podpořit Sbírku potravin?

Protože vždy rád udělám něco, co je opravdu na dobrou věc. A teď je ta doba taková zlobivá, tak je potřeba, abychom se vzájemně podporovali.

Jaké potraviny jste do Sbírky potravin věnoval?

Koupil jsem trvanlivé potraviny, mouku, nějaké těstoviny, bramborové těsto, toaletní papír, zubní pasty, kartáčky a nějaké konzervy.

Jak Vás osobně ovlivnila pandemie koronaviru, co se u vás změnilo?

V té první vlně se mi zastavila veškerá práce, takže jsem zažil asi po 20 letech, co to je se opravdu nudit. Bylo to strašný. A teď kupodivu se aspoň natáčí. To znamená, že bohužel nehrají divadla, ale aspoň zkoušíme v divadlech, natáčím dokument, takže teď ještě nějakou práci mám. Je to trošku lepší než ta první vlna, z mého pohledu.

Neuvažoval jste, že byste změnil profesi?

To víte že jo. Takové myšlenky napadají spoustu mých kolegů, kteří jsou převážně divadelní herci, tak někteří z nich si už našli vedlejší práci, dělají v různých call centrech. U nás v divadle pracuje hodně lidí jako dobrovolníci, takže i tímhle směrem uvažují.

Kde vás mohou lidé v co nejbližší době vidět?

Já doufám, že brzy se rozběhnou divadla, tak tedy v Městském divadle Brno, v divadle v Dlouhé, v brněnském BuranTeatru a po novém roce se bude v České televizi vysílat nový seriál Kukačky, ve kterém hraji takovou větší roli. Je to myslím velice pěkná práce, takže se na to určitě podívejte.