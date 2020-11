VIDA! nabízí desítky hravých experimentů i kutilství pro všechny online

Brno, 20. listopadu 2020 – Brněnský zábavní vědecký park VIDA! je z důvodů nařízení vlády od 12. října zavřený. Pro všechny milovníky pokusů však připravil desítky návodů na experimenty, které si můžou užít v pohodlí domova. Do virtuálního prostoru se také rozhodl přenést svou největší akci Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu, který v premiéře odvysílá v sobotu 21. listopadu v odpoledních hodinách.

VIDA! na doma

Bublinový had, mléčná duha, lávová lampa, barevný olejový déšť nebo hopskulka z vajíčka – to jsou ukázky pokusů, které zájemci najdou na stráncevida.cz/vida-na-doma. „Přesvědčte se, že přírodní jevy zaručeně zaženou nudu. Dobrou zprávou je, že většinou budete potřebovat jen to, co máte běžně doma. A nezapomeňte se u toho vyfotit a sdílet fotku na facebooku @vidabrno nebo na Instagramu pod #vidabrno,“ upozornila Daniela Marková z VIDA!, která je autorkou většiny připravených pokusů. V nabídce jsou pokusy s vodou či kuchyňskou chemii, vědecké vyrábění, experimenty se světlem nebo výroba domácí kosmetiky.

Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu

Bastlfest pořádá VIDA! science centrum už popáté. V minulých ročnících do expozice u brněnského výstaviště zavítaly tisíce návštěvníků, které si užívaly atmosféru plnou inspirace a nápadů. Autíčko poháněné pastičkou na myši, skleněná baňka, blikající vánoční hvězda nebo vlastnoručně sešitý plyšák – to vše si mohli účastníci sami vyrobit na loňském Bastlfestu. Letos nic z toho není možné.

„Rozhodli jsme se přijmout výzvu a jedinečnou atmosféru festivalu přenést k divákům ve formě streamu,“ sdělil Šimon Benda, hlavní koordinátor akce.

V sobotu 21. listopadu tedy mohou zájemci na webu vida.cz nebo na FB vidabrno sledovat originální studio, kde si užijí nejrůznější návody i inspirativní rozhovory se zajímavými kutily. Moderátorem studia Bastlfest bude Ondřej Blaho z Dobrého rána s ČT.

„Ukážeme si například, jak vyrobit parádní hru pro dva z krabice od pizzy nebo mikroskop z chytrého telefonu. Společně nahlédnete také do toho, jak u nás ve VIDA! vyrábíme nejrůznější vychytávky pro science show. Z rozhovorů přímo ve studiu se můžete těšit na papírové modeláře, výrobce re.plyšáků,Úžasné divadlo fyziky nebo lidi od 3D tiskáren,“ upřesnil Benda. Poprvé mohou zájemci celý stream sledovat ve dvou blocích – od 14:00 do 15:00 a od 16:00 do 17:00. Záznam studia Bastlfest však bude možné zhlédnout i kdykoliv potom. Akce je součástí projektu Jihomoravský kraj fandí vědě. Partnerem festivalu je BAUHAUS.