VIDA! pořádá noční akci pro dospělé milovníky detektivek, mordů a loupeží

Brno, 3. února 2023 - VIDA! science centrum pořádá ve čtvrtek 16. února od 19:00 do 23:00 další z večerů pro dospělé VIDA! After Dark tentokrát s názvem Crime! „V rámci demonstrací přímo v expozici nahlédnete pod pokličku soudní patologie, seznámíte se s forenzními metodami. V našich laboratorních dílnách si můžete vyzkoušet analýzu DNA anebo zjistit, jak se využívají rozsivky v kriminalistice,“ láká na akci Tomáš Gabrhelík, koordinátor VIDA! After Dark.

„V rámci expozice bude probíhat hra Na vraha, bude se zde prezentovat sdružení Bílý kruh bezpečí a jako hlavní tahák máme připraven rozhovor s kriminalistou. Hned dvakrát během večera si můžete vyslechnout a taky položit dotaz na brněnského kriminalistu pana Zdeňka Kurdiovského,“ doplnil ředitel VIDA! Lukáš Richter.

„Součástí večera bude i hudba, drinky Baru Úplně všude upravené a extra připravené pro tento večer. Nebude chybět ani tradiční fotokoutek,“ uvedla Kateřina L. Brettschneiderová, tisková mluvčí VIDA!, a doplnila: „Další z večerů pro dospělé s názvem VIDA! After Dark: Sound se uskuteční 24. dubna 2023 a vystoupí Brno Contemporary Orchestra.“

Vstupenka na akci VIDA! After Dark: Crime! stojí 120 Kč. Je možné ji zakoupit na pokladně při vstupu nebo s předstihem na e-shopu vida.cz.