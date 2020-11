Zabavit děti nezbytných profesí ve VIDA! pomáhá hvězdárna i Sokol

Brno, 11. listopadu 2020 - Už více než tři týdny pořádá Lipka v zábavním vědeckém parku VIDA! příměstské tábory pro děti, jejichž rodiče pracují v nezbytných profesí. Dopoledne je věnováno distanční výuce, odpoledne odpočinku a programu zaměřeném na zajímavé vzdělávací aktivity a pohyb. Díky spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno tu nově mohou děti zažít třeba start rakety ze Země či průlet prstenci Saturnu. Sokol Brno I zase zajistil bezpečnou opičí dráhu.

„Využili jsme nabídky Hvězdárny zapojit se do péče o děti. Jejich lektoři nám pomáhají především s poměrně náročným zajištěním distanční výuky. Hvězdárna k nám také přivezla své mobilní planetárium, ve kterém promítají filmy a učí děti orientaci na hvězdné obloze,“ sdělil Ondřej Medek, koordinátor mimořádných příměstských táborů ve VIDA! O rozšíření pohybového programu pro svěřené děti se naopak postaral Sokol Brno I.

„Už delší dobu jsme se snažili zjistit, kde bychom mohli být nápomocní. Do VIDA! jsme zapůjčili a dovezli některé naše oblíbené cvičební náčiní,“ upřesnil Jan Outlý, náčelník sokolské všestrannosti. Jeho kolega Robert „Robin“ Šimík, vedoucí cvičitel starších žáků, ho doplnil: „Chceme, aby vybavení, které nyní nemůžeme využít při našich tréninzích, někde dobře sloužilo a děti si mohly naplno užít tolik důležitý pohyb.“

S Hvězdárnou a planetáriem Brno plánuje VIDA! spolupráci i v budoucnu. Hvězdárna a brněnský zábavní vědecký park například společně připravují projekt Věda na kolech. „Předpokládáme, že i po otevření škol, nebude možné, aby školní skupiny pravidelně navštěvovali naše programy. Rozhodli jsme se tedy, že když nemohou oni za námi, přijedeme my k nim,“ řekl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

V rámci projektu Věda na kolech by do škol mohlo dorazit jak hvězdárenské mobilní planetárium, tak přenosné exponáty z VIDA! Lektoři z obou institucí by tu uvedli své vzdělávací programy a VIDA! zajistila i představení s pokusy. „Vzdělávání zažívá těžké chvíle, hledáme cesty, jak dětem cestu k pochopení světa kolem nás usnadnit a udělat zábavnější,“ dodal Lukáš Richter, ředitel VIDA! science centra.