Céčka, Igráčci, Merkur: Na Špilberku začínají Retrohrátky

Brno, 8. října 2020 – Legendární designové hračky a společenské hry československé výroby z dob před rokem 1989 představí putovní výstava „Retrohrátky“, kterou hostí Muzeum města Brna na hradě Špilberku. Většina dospělých návštěvníků hračky a hry bezpečně pozná z vlastního dětství: jsou mezi nimi slavná céčka, stavebnice Merkur, nejrůznější Igráčci, ale také roztomilá nafukovací zvířátka z Fatry. Výstava „Retrohrátky“ je na Špilberku k vidění až do konce roku 2020.

Na brněnském hradě Špilberku začaly Retrohrátky – výstava designově zajímavých hraček a společenských her z 2. poloviny 20. století. Většina z nich se navíc stále vyrábí, jen z nových materiálů a pomocí modernějších technologií. Lidé si na výstavě zavzpomínají na dětství a také se dozvědí mnoho zajímavostí z historie těchto her a hraček. Všechny pocházejí ze sbírky paní Věry Stojarové. Poprvé je představila ve Zlíně před třemi lety a hračky neustále doplňuje. „Zaměřuji se na 70. a 80. léta minulého století. Jedná se tedy především o hračky z mládí dnešních třicátníků, čtyřicátníků a padesátníků,“ říká autorka výstavy Věra Stojarová.

Kdo by si nepamatoval třeba oranžovou plastovou Tatru 148, kterou dříve na pískovišti měli snad všichni? Na Retrohrátkách lidé najdou např. kultovní rodinou hru Dostihy a sázky, kterou Ladislav Mareš vymyslel už před více než 30 lety. Děti se na výstavě seznámí s Igráčky, kteří bavili už jejich rodiče. Nechybí mezi nimi ani úplně první legendární figurka zedníka z roku 1976. Další barvité vzpomínky vyvolají céčka, která už 40 let vyrábí Rudolf Chmela se svou ženou v domácí dílně v Hradci Králové. A mají stále úspěch, barevná céčka vyvážejí i do USA. Ve výstavě Retrohrátky mají své místo také nafukovací hračky z Fatry Napajedla, jejichž autorkou je uznávaná česká designérka Libuše Niklová. Historie výroby hraček ve Fatře sahá do 50. let 20. století. Později začal podnik ve velkém vyrábět nafukovací sedací zvířata, která si našla cestu do mnoha československých rodin.

Na výstavě jsou k vidění i krásné dřevěné hračky z někdejšího družstva JAS, např. tahací kačenka na kolečkách. Své zastoupení tu mají také legendární plechové hračky značky Kovap, pokračovatele bývalého KOVODRUŽSTVA Náchod založeného v roce 1950. Lidé si prohlédnou plechový válec, traktůrek, berušku, mandelinku a mnoho dalších pestrobarevných hraček, které se už 70 let vyrábí stále stejnou technikou, v níž převažuje ruční montáž. Nechybí ani hračky družstva Směr, které vzniklo v roce 1952. Jsou mezi nimi plastové kačenky, autíčka, pokladničky, blechy, bludiště či bábovičky. „Zajímavostí je ve výstavě část věnovaná logickým hrám, které už před 40 až 50 lety byly velmi sofistikované. Největší radost mám, když se nějaké hračky zachrání před vyhozením. Takových tu lidé uvidí spoustu,“ prozrazuje Věra Stojarová.

V expozici je pro děti připraven hravý koutek, kde je možné si s některými hračkami pohrát. Děti v něm najdou třeba céčka, retro stavebnice nebo spoustu Igráčků. Výstava Retrohrátky potrvá na hradě Špilberku až do 31. prosince, otevřená je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Foto: archív MuMB