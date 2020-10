Říjen nabídne mimořádný výhled na Mars, stejný bude až v roce 2035

Brno, 2. října 2020 - Po dvouletém čekání je to tu! Noční obloze bude opět vévodit planeta Mars. Jaká bude? Krásně oranžová, velice jasná a především poměrně blízko. Dokonce natolik, aby se k našim vesmírným sousedům vyplatilo zaskočit na návštěvu. Cestu vám zprostředkuje Hvězdárna a planetárium Brno.

Nicméně bez servítek přiznejme, že na první pohled to zní docela nudně: od planety Mars nás bude v říjnu dělit vzdálenost „jen“ 62,7 milionu kilometrů. Světlo, které se pohybuje rychlostí cca 300 tisíc kilometrů za sekundu, zdolá tento úsek za 3 minuty a 29 sekund… V nudném astronomickém výčtu ale pokračujme i nadále. Úhlový průměr Marsova kotoučku bude činit 22,3 úhlové vteřiny a jeho jasnost se vyšplhá na -2,7 magnitudy. Po celý říjen se přitom bude na obloze nacházet v souhvězdí Ryb. Ve Sluneční soustavě pak – na obvyklé poměry – docela blízko planety Země.

A v tom to právě je! V říjnu se totiž Mars dostane do tzv. opozice se Sluncem (přesně se tak stane dne 14. října 2020 v 01:25:59). Na obloze jej tudíž nalezneme přímo naproti naší denní hvězdě. To mimo jiné znamená, že bude vycházet současně s jejím západem a na nočním nebi bude pozorovatelný po celou noc, navíc vysoko nad jižním obzorem. Určitě jej nepřehlédnete, vždyť bude třikrát jasnější než Sirius, nejjasnější hvězda noční oblohy. Zřetelný bude i jeho barevný odstín.

Letošní opozice oranžové planety má ale ještě jednu výhodu – Mars bude totiž po dvou letech opět nedaleko od Země. To znamená, že na něj budeme mít perfektní výhled. Tedy pokud nám to nezhatí počasí. Buď tady u nás na Zemi, anebo rovnou na Marsu, kde čas od času zuří prachové bouře, které umí spolehlivě zahalit celou planetu.

Zkusme to tedy s Marsem ještě jednou: díky malé vzdálenosti od Země bude mít jeho kotouček již natolik velký úhlový průměr, abychom na něm hvězdárenskými dalekohledy zahlédli několik pozoruhodných detailů. Třeba jasnou polární čepičku tvořenou ledem v oblasti marsovského jižního pólu nebo rozsáhlou tmavou plochu označovanou jako Syrtis Major ve tvaru afrického kontinentu. Ale kdo ví, třeba zrovna vy na Marsu rozpoznáte soustavu spletitých kanálů, křižujících povrch planety. Ostatně, nebylo by to poprvé…

Jediné, co proto to musíte udělat, je dorazit na některé z mimořádných pozorování Marsu. Ta budou probíhat na Hvězdárně a planetáriu Brno v termínu od 5. do 18. října 2020 vždy ve večerních hodinách:

začátky pozorování ve 21:00, 21:45 a 22:30

kapacita pozorování maximálně 20 osob

parametry největšího dalekohledu: průměr objektivu 356 mm, ohnisková vzdálenost 3910 mm, maximální zvětšení – co dovolí pozorovací podmínky

délka programu 45 minut, součástí bude i celooblohová předehra v sále digitária

podmínkou je jasné nebe, bude-li zataženo, budeme se Marsu i říjnové hvězdné obloze po celou dobu věnovat pouze virtuálně, v již zmíněném digitáriu

jednotné vstupné 50 Kč

Ještě si nejste jistí, zda se za Marsem na brněnskou hvězdárnu vypravit? Pak dodejme, že podobně příznivý výhled na oranžovou planetu opět získáme teprve až v roce 2035!