Jedinečná výstava připomíná 140 let od otevření kasemat na Špilberku

Brno, 27. srpna 2020 – Proslulé kasematy na brněnském hradě Špilberku jsou lidem otevřené už 140 let. Historicky první návštěvníci do nich vešli v srpnu 1880. Muzeum města Brna nyní toto důležité výročí připomene menší výstavou přímo v severní části kasemat. Panely s dobovými fotografiemi a informacemi o tehdejších prohlídkách si lidé prohlédnou v rámci běžných prohlídek. Výstava „140 let od zpřístupnění kasemat veřejnosti“ bude na hradě Špilberku k vidění od 27. srpna až do konce roku 2020.

Kasematy jsou jednou z nejzajímavějších částí hradu Špilberku a každoročně lákají desetitisíce návštěvníků. Tyto barokní valené chodby vbudované roku 1742 do hradních příkopů nejdřív sloužily vojákům, po roce 1784 pak nechvalně prosluly jako žalář. „Nejdelší etapou v historii kasemat je ovšem využití pro turistický ruch. Vězeňským účelům sloužily jen necelé půlstoletí, jako památka jsou ale lidem přístupné už 140 let,“ vysvětluje kurátor výstavy Michal Hančák z lektorského oddělení Muzea města Brna, který také na Špilberku působí jako průvodce. „První návštěvníci si kasematy prohlédli v srpnu 1880,“ upřesňuje Hančák.

Jak tehdejší prohlídky vypadaly? Právě to ukáže nová výstava 140 let od zpřístupnění kasemat veřejnosti. Jde o vůbec první výstavu, kterou Muzeum města Brna věnuje nejstarší historii provázení v kasematech na Špilberku. První průvodci si na přelomu 19. a 20. století vymysleli spoustu legend, aby prohlídky byly ještě strašidelnější a působivější. Právě z této doby pochází dodnes známé mýty o krysím kanále, mučení vězňů či zazdívání nevěrných žen. „Při prohlídkách kasemat se tehdy svítilo jen olejovými lampami, průvodci dokonce na chvíli úplně zhasínali. U toho jejich strašení nekončilo. Návštěvníkům třeba říkali, aby dávali pozor na krysy nebo aby se nenalokali pachu z mrtvol,“ říká kurátor Hančák. Oproti tomu dnešní průvodci sázejí na historickou přesnost.

Na tu sází i samotná výstava. Lidé se na ní na několika panelech seznámí s historií kasemat i jejich rekonstrukcí v 2. polovině 19. století. Dozvědí se nejen, jakými legendami dávní průvodci ozvláštňovali prohlídky kasemat, ale také jaké osudy a příběhy jsou s kasematami skutečně spojené. Návštěvníci si prohlédnou raritní fotografie, plány a ilustrace kasemat, v dobových článcích z novin se dočtou, jaké stížnosti chodily na průvodce a dokonce zjistí, že o kasematech vzniklo v 1. polovině 20. století i několik filmů. Tajuplné špilberské kasematy totiž byly už v minulosti zdrojem inspirace spisovatelům, umělcům, ale i filmařům.

Nová výstava bude na hradě Špilberku přístupná v rámci běžných prohlídek kasemat – ať už při komentovaných prohlídkách s průvodcem, či samostatně bez průvodce. Kasematy jsou otevřené od 9 do 17 hodin; do konce září každý den a následně od úterý do neděle. Výstava v nich bude k vidění od 27. srpna až do konce roku 2020.

Foto: archív MUmB