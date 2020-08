Nevidomí návštěvníci brněnské zoo mohou nově využít hmatovou mapu

Brno, 21. srpna 2020 – Velkou podporu pro nevidomé návštěvníky brněnské zoo připravilo Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity - Teiresiás. Nová mapa s hmatovou i vizuální vrstvou umožňuje dobrou spolupráci nevidomého návštěvníka s jeho vidícím průvodcem.

„Naším záměrem bylo, aby si nevidomý uživatel mapy udělal představu, co všechno se v areálu nachází, v jaké asi vzdálenosti, co by rád navštívil, a podle toho si zvolil trasu. Na rozdíl třeba od úřadu, kam může nevidomý vyrazit sám a od plánu očekává, že mu pomůže dojít tam, kam potřebuje, v případě zoo půjde nejspíše s průvodcem – díky mapě však nebude odkázán jen na něj, budou moci společně plánovat cestu a případně se i rozdělit,“ uvedl jeden z tvůrců hmatové mapy Ondřej Nečas ze Střediska Teiresiás.

Návštěvníci v hmatové mapě najdou cesty, důležité budovy a pavilony, stanice vláčku, toalety a občerstvení. „Snažili jsme se uvést co nejvíce informací o zvířatech. Nebylo sice možné vyznačit každý výběh, ale chtěli jsme upozornit aspoň na ty důležité. Tvar cesty je samozřejmě zjednodušený, nevyznačujeme každou nerovnost, budovy jsou vyznačené jen symbolem, nikoli tvarem, a je u nich jen jednoslovný popis. Pro případ nouze je na mapě telefonní kontakt na pracovníka zoo, který může poradit či pomoci,“ doplnil Nečas.

Tvorba mapy probíhala v několika fázích. Autoři nejprve rozhodli, jaké prvky budou na mapě zachovány, poté se základním návrhem projeli celou zoo a zkontrolovali umístění všech zanesených bodů. Nakonec přišla na řadu úprava návrhu pro bodový tisk. „Jedná se o tvorbu hmatové grafiky pomocí vytlačovaných bodů do papíru, podobným způsobem, jako se tiskne Braillovo písmo. Nevýhodou je nižší rozlišení, takže na papír se vejde menší množství informací. Výhodou této technologie je naopak poměrně dobrá trvanlivost a také nízká cena materiálu, je tedy možné připravit větší množství kopií bez velkých nákladů,“ vysvětlil Nečas.

Hmatové plány jsou k dispozici zdarma na pokladnách Zoo Brno. Plánů je vytištěn dostatek, takže každý zrakově handicapovaný návštěvník brněnské zoo si může u pokladny požádat o svůj. V dalším pokračování spolupráce mezi Zoo Brno a Střediskem Teiresiás budou připraveny hmatové popisky reliéfních informací v rámci areálu zoo.