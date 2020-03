Nově nasazené Seniorbusy pomohou lidem dostat se k lékaři

Brno, 26. března 2020 - Dopravní podnik města Brna opět nasadí oblíbené Seniorbusy. Pro veřejnost začnou vozy jezdit od 26. března. Vzhledem k aktuální situaci ale musejí lidé počítat s některými opatřeními. V souvislosti se stále trvajícím nouzovým stavem, který platí v České republice, budou senioři moci tuto službu využívat pouze pro bezodkladné a nevyhnutelné cesty k lékařům.

„Bližší informace ohledně objednávání Seniorbusu bude možné získat na naší infolince s telefonním číslem 800 140 800. Budeme sledovat vytíženost služby a počítáme s možností navýšit její kapacitu o další vozidlo,“ řekla primátorka města Markéta Vaňková.

Služba Seniorbus bude k dispozici ve všední dny od 7 do 15 hodin. „Náš řidič bude pro jízdy vybaven speciálními ochrannými prostředky, abychom zamezili případnému přenosu jakéhokoli infekčního onemocnění. Stejně tak bude interiér vozu po každé jízdě dezinfikován,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Cena zůstává na částce 50 Kč za jízdu. Linka 800 140 800 funguje v pracovní dny od 7 do 17 hod., o víkendu od 9 do 13 hod. Pracovníci, kteří obsluhují telefonní linku, budou od volajících seniorů zjišťovat, jakou případnou pomoc ještě potřebují zajistit. Lidé tak nebudou muset volat na více telefonních čísel a vše, co nezbytně potřebují, zajistí na jednom místě.