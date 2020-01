Brněnská zoo na Radnické otevře virtuální expedici

Brno, 19. ledna 2020 – Proletět se v hejnu plameňáků, potopit se ke korálovým útesům, putovat s liškami polárními, dívat se lvům z očí do očí. To vše mohou zažít lidé přímo v centru Brna v Radnické ulici 6. Zoo Brno se vrátila do tamních prostor a příští týden v nich otevře novou expozici Virtuální expedice.

„V Česku i střední Evropě to bude jedinečný zážitek. Podobné projekty jsou k vidění ve Francii, Spojených arabských emirátech, Číně, Austrálii a v USA. Chceme vyjít vstříc těm, kteří nemají zájem chodit do zoo kvůli tomu, že jsou zvířata ve výbězích a nemají možnost trávit celý den například na otevřených pláních či v deštném pralese. Ve Virtuální expedici nejsou žádné hranice a lidé se mohou pomyslně dostat do bezprostřední blízkosti rozmanitých živočichů po celém světě, a navíc v úchvatných prostředích,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Kouzlo Virtuální expedice tkví hlavně v mimořádném zážitku, ale zároveň v její jednoduchosti. Návštěvníci jen přijdou, sednou si na otáčivé křeslo, nasadí si speciální brýle a ocitnou se přímo mezi zvířaty. V letošním roce máme k dispozici celkem čtyři filmy. Nejprve je možné zažít cestu kolem světa a podívat se do chladných severských krajin. V průběhu tohoto roku doplníme program také o snímky, které zavedou zájemce pod mořskou hladinu a do tropických oblastí.

„Filmy máme od společnosti Wild Immersion, jejíž patronkou je známá ochránkyně přírody Jane Goodallová. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to zážitek, který si člověk opravdu zapamatuje a vryje se mu pod kůži. A upřímně, právě to chceme. Naším cílem není jen ukázat, jak to vypadá jinde ve světě. Rádi bychom v lidech vyvolali zájem o přírodu, její rozmanitost, a především o ochranu ohrožených druhů,“ doplnil Hovorka.

Zkušební provoz Virtuální expedice začne pro veřejnost 21. ledna. Otevřeno bude od úterý do neděle, a to vždy od 10 do 18 hodin.