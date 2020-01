Bruslení pod sochou Jošta si Brňané oblíbili

Brno, 5. ledna 2020 - Bruslák pod Joštem funguje na Moravském náměstí třetí rok a jeho návštěvnost stále stoupá. Během konce roku 2019 si zabruslilo téměř 12 000 platících návštěvníků. Ledová plocha o velikosti 860 m2 pojme 80 bruslařů a bruslení s adventy nekončí.

Od zahájení bruslení 27. listopadu provozovatelé do Silvestra zaznamenali 11 877 platících návštěvníků Brusláku pod Joštem, k nimž je potřeba přičíst ještě mnoho dětí do šesti let, které bruslily zdarma. V roce 2018 si zabruslilo za stejné období celkem 10 404 návštěvníků, v roce 2017 jich bylo 9 428, přičemž i v těchto letech bruslily děti do šesti let zdarma.

„Stoupající zájem o bruslák mě moc těší, je zřejmé, že bruslení v centru Brna je oblíbené. Věřím, že i v celkovém součtu návštěvníků dosáhneme rekordního počtu. Proto všechny Brňany zvu, aby si přišli zabruslit, projeli se pod Joštem, je to velmi příjemný sportovní zážitek,“ řekl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Bruslák pod Joštem je otevřený denně a v provozu bude až do konce února, pokud to počasí dovolí. Bruslí se vždy ve dvouhodinových blocích, které jsou proloženy hodinovou pauzou na úpravu ledu:

10.00-12.00 hod. bruslení škol

13.00-15.00 hod. bruslení pro veřejnost

16.00-17.00 hod. bruslení pro veřejnost

18.00-20.00 hod. bruslení pro veřejnost

„Od začátku ledna budou v prvním ranním bloku bruslit zdarma děti a žáci z mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Brno-střed. V předchozích letech se bruslení žáků velmi osvědčilo, jak nám potvrdili učitelé z našich škol, proto tuto tradici budeme rádi držet i nadále,“ doplnil Martin Schwab, 4. místostarosta městské části Brno-střed, do jehož gesce spadá sport a turismus.

Vstupné zůstává stejné jako v předchozích letech. Dospělí zaplatí za blok 100 korun, děti do 6 let bruslí zdarma. Děti od 6 do 15 let, senioři a držitelé ZTP/P průkazů platí 60 korun. Na místě je k dispozici půjčovna bruslí a pomůcek pro výuku bruslení - tučňáci a zábradlíčka pro nejmenší bruslaře, zastřešený prostor pro přezutí, boxy pro uložení věcí a občerstvení.