VIDA! slaví pět let od otevření

Brno, 1. prosince 2019 – Prvního prosince to bude pět let, co se zábavní vědecký park VIDA! otevřel veřejnosti. Uplynulý čas se dá shrnout těmito slovy: přes milion návštěvníků, z toho stovky tisíc spokojených žáků, desítky tisíc hodin strávených opravami a vylepšováním exponátů, tisíce představení s pokusy, stovky programů pro rodiny, desítky dočasných výstav a jedno otevření venkovní expozice.

„Co se ještě krátce před otevřením zdálo neskutečné, se nám podařilo realizovat za pouhých pět let,“ zhodnotil Lukáš Richter, ředitel VIDA!

Otevření VIDA!, 1. prosince 2014, předcházela řada pracovních cest do evropských science center. „Většinu z toho, co jsme tenkrát viděli, jsme považovali za něco nedosažitelného. Dnes můžeme hrdě prohlásit, že stačilo pár let a naše nabídka je srovnatelná s předními evropskými science centry, a to i s těmi, které mají za sebou několikanásobně delší historii,“ dodal Richter. Za pět let se podařilo ve VIDA! otevřít prostor pro kutily, pořídit cestovní exponáty, vytvořit pro pedagogy on-line katalog exponátů i galerii pracovních listů, zařadit do pravidelné programové nabídky víkendové labodílny pro rodiny i večery pro dospělé, nebo třeba rozjet příměstské tábory a kroužky. „To všechno by nikdy nebylo možné bez podpory našeho zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj,“ upozorňuje Richter.

„Každý rok také aktualizujeme nabídku pro školy a připravujeme minimálně jedno nové představení s pokusy,“ sdělil Sven Dražan, manažer programu VIDA! S tímto typem představení se VIDA! zúčastnila i celoevropské soutěže v Hannoveru, odkud si odnesla první místo. „Navíc jsme rozjeli velké projekty na spolupráci se školami,“ dodal Dražan. Také dočasné výstavy obměňuje VIDA! minimálně dvakrát do roka. Od otevření jich uvedla už víc než patnáct. Za největší ukončený projekt lze určitě považovat otevření venkovní expozice, ke kterému došlo letos v červnu.

„Z hlediska dalšího vývoje expozice máme radost, že se podařilo vybavit naše dílny tak, abychom si v brzké době mohli sami vyrábět vlastní prototypy exponátů,“ poznamenal Ondřej Hlouša, manažer expozice.

Na nezájem veřejnosti si VIDA! rozhodně stěžovat nemůže. Každý rok sem dorazí přes dvě stě tisíc návštěvníků. „Letos nám návštěvnost oproti minulému roku vzrostla ještě o dvacet procent,“ řekl Richter. Z průzkumu, který mezi návštěvníky proběhl během léta, vyplynulo, že 95 % dotazovaných se chystá přijít do VIDA! znova, a 98 % svou návštěvu hodnotí slovy „líbí se mi“ či „spíše se mi líbí“. „Nebývale pozitivní hodnocení máme i na sociálních sítích a turistických portálech,“ dodal Richter

Plány VIDA! do dalších let

V následujících třech letech se VIDA! zaměří především na rozšíření venkovní expozice. „Postupně ji budeme doplňovat exponáty. Chceme, aby vznikla i venkovní scéna Divadla vědy a kavárna,“ upřesnil Hlouša. Plány se také týkají výroby vlastních exponátů. „Z pracovních cest do zahraničních science center jsme si přivezli zkušenost, že kupovat hotové exponáty od dodavatelů je z mnoha důvodů nešikovné. Jako nejlepší se ukazuje možnost vytvářet si prototypy přímo v science centru, nechat je návštěvníky otestovat, zapracovat vylepšení a teprve potom vyrobit hotový exponát,“ vysvětlil Hlouša.

V nadcházejícím období se VIDA! chce také zabývat zkvalitňováním služeb pro návštěvníky. Počítá se například s úpravami parkoviště i vylepšením nabídky občerstvení. „Rostoucí počet návštěvníků pro nás není to nejdůležitější. Rádi bychom se zaměřili na návštěvnický zážitek. Chceme, aby k nám lidé chodili opakovaně,“ vysvětlil Richter a dodal: „Vzhledem k tomu, že vývoj našeho science centra byl opravdu velmi rychlý, stojíme před úkolem naši nabídku spíše ustálit než rozšiřovat.“ V neposlední řadě chce VIDA! opětnávštěvníkům nabídnout nový 3D film. Premiéra je naplánovaná na březen příštího roku a mělo by se jednat o film z produkce BBC věnovaný dinosaurům.

Foto: VIDA! science centrum