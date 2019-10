Město uspořádá 16 seminářů, jak poskytnou první pomoc dětem

Brno, 5. října 2019 – Co dělat v případě, že dítě omylem vdechne cizí těleso? Co je to kardiopulmonální resuscitace a jak zjistím, že je nutné zahájit „oživování“? Jak zastavit krvácení? To jsou otázky, na které je potřeba znát odpověď, než taková situace nastane. Cyklus šestnácti seminářů zaměřených na první pomoc u dětí pořádá město Brno od 2. října do 5. listopadu.

„Zvyšování osvěty v oblasti poskytování první pomoci u dětí v neformálním prostředí mateřských center se nám osvědčilo. Seminář trvá dvě hodiny, což umožňuje rodičům absolvovat jej v případě potřeby i za přítomnosti dětí. Mateřská centra však nejsou jediná místa, kde se tématu první pomoci u dětí věnujeme. V letošním roce jsme uspořádali také semináře pro zaměstnance magistrátu a pedagogy mateřských škol,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Semináře, které povedou lektoři Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, se konají v rámci projektu Brno – Zdravé město. Vstup na ně je zdarma, ale vzhledem k omezené kapacitě je nutné si předem rezervovat místo. Každý účastník obdrží praktickou brožuru Kapesní rádce 1. pomoci dětem. Kompletní přehled míst konání seminářů včetně kontaktních osob je k dispozici na webu zdravemesto.brno.cz