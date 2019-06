DBP se rozloučí se sezónou turnajem v kuličkách a Re-kabaretem

Brno, 15. června 2019 – V Divadle Bolka Polívky vrcholí 26. sezona. Ještě než se v červenci a srpnu inscenace přesunou na Letní scénu v Mikulově, Brně a Slavkově, divadlo se s diváky rozloučí komediálním Re-kabaretem a také již tradičním turnajem v kuličkách na Jakubském náměstí.

Komponovaný večer plný klaunských gagů, komických scének, stand-upů a dobrého humoru se odehraje 19. června od 19 hodin. Na jednom jevišti se v tento večer potkají Pavol Seriš, Filip Teller, Jaroslava Sýkorová, Miroslav Sýkora, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Mariana Chmelařová a kapela Claunica.

Již tradiční happening a turnaj ve stolních kuličkách na Jakubském náměstí divadelní sezonu uzavře. Letos se akce divadla stane součástí festivalu Jakubák Open Air Fest (kulturní léto na Jakubském náměstí) a uskuteční se 22. června od 15 hodin. Zváni jsou také všichni, kterým nechybí smysl pro humor a trochu soutěživosti v krvi. Jásavou atmosféru končící sezony i zápolení v kuličkách podpoří DJ Captain Sound. Po skončení turnaje zahraje od 19 hodin kapela Ukulele Troublemakers.

Divadlo Bolka Polívky připravuje již počtvrté svou Letní scénu. Poprvé se však představení pod širým nebem budou postupně odehrávat hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 10. do 13. července budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z produkce Divadla Bolka Polívky v amfiteátru v Mikulově, od 22. července do 3. srpna na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea v Brně a od 6. do 8. srpna se Letní scéna přesune na nádvoří zámku do Slavkova u Brna.

PROGRAM LETNÍ SCÉNY V MIKULOVĚ – AMFITEÁTRU

10. 7. Šašek a syn

11. 7. Šašek a syn

12. 7. Srnky

13. 7. Šest tanečních hodin v šesti týdnech

PROGRAM LETNÍ SCÉNY DIVADLA BOLKA POLÍVKY V BRNĚ

22. 7. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho

23. 7. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho

24. 7. Horská dráha

25. 7. Šest tanečních hodin v šesti týdnech

26. 7. Lordi

27. 7. KONCERT: Hana a Petr Ulrychovi

28. 7. KONCERT: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

29. 7. The Naked Truth – Odhalená pravda

30. 7. KONCERT: Jan Budař – Seznamme se

31. 7. Sex pro pokročilé

1. 8. Sex pro pokročilé

2. 8. Výjimečný stav

3. 8. Šašek a syn

PROGRAM LETNÍ SCÉNY NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU SLAVKOV– AUSTERLITZ

6. 8. DNA

7. 8. DNA

8. 8. Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Začátky představení i koncertů jsou ve 20.00 hodin. Změna programu vyhrazena