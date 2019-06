Kociánku rozezněly koncerty i divadlo, vojáci pomáhali vozíčkářům slaňovat

Brno, 30. května 2019 – Brněnské Centrum Kociánka otevřelo ve čtvrtek 30. května své brány veřejnosti dokořán. Nabitý celodenní program festivalu Dobrý den Kociánko, stejně jako slunečné počasí, přilákaly do královopolského areálu tisíce návštěvníků. Na ty od dopoledních hodin až do pozdního večera čekala řada koncertů, divadelních představení, tvořivé dílny, charitativní jarmark, výstava historických fotografií či netradiční adrenalinové disciplíny.

„V letošním roce slavíme jubilejních sto let od založení. Uspořádali jsme setkání bývalých uživatelů Kociánky a výstavu starých fotografií. A kromě řady aktivit, které pořádáme každoročně, jsme letos pro odvážné návštěvníky připravili i horolezeckou stěnu, aquazorbing či slaňování pro vozíčkáře,“ uvedl Tomáš Komárek, ředitel Centra Kociánka. S adrenalinovou lanovou dráhou, na které se mohli desítky metrů vzduchem svézt i handicapovaní, pomohli studenti brněnské Univerzity obrany.

Cílem festivalu bylo nejen oslavit jubilejní sté výročí, ale také co nejvíce přiblížit činnost Kociánky veřejnosti. „Akce před lety vznikla jako dětský den pro klienty, ovšem postupem let se jí víc a víc začala zúčastňovat veřejnost a lidé z okolí. Chceme bořit pomyslné bariéry mezi zdravými a handicapovanými, a festival je pro to skvělou příležitostí,“ dodal Komárek.

Centrum Kociánka již od začátku roku každý týden zveřejňuje na svém facebooku a instagramu vtipné příběhy ze své historie. Na podzim pak plánuje vydat almanach, zachycují její historii a dějiny místa, kde se nachází.