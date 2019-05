Platan z Lužáneckého parku je ve finále ankety Strom roku

Brno, 18. května 2019 – Platan javorolistý rostoucí v parku Lužánky v Brně je jedním z dvanácti finalistů ankety Strom roku 2019. Od 17. června tak bude soutěžit o přízeň veřejnosti v online hlasování na webu stromroku.cz. Setkání u stromu spolu s místními a zástupci Nadace Partnerství, která za 18. ročníkem populární soutěže stojí, proběhne v pátek 31. května v 14.00 hodin.

Porota ankety letos vybírala z pětačtyřiceti návrhů. Z Jihomoravského kraje komisi zaujal právě příběh 140letého platanu, který do ankety přihlásila Veřejná zeleň města Brna. Hlasováním v anketě chce zároveň vzbudit hlubší zájem návštěvníků parku o místo, kde tráví svůj volný čas.

„Park Lužánky je nejstarším pro veřejnost založeným parkem ve střední Evropě. V roce 1839 převzal dohled nad Lužánkami brněnský továrník a mecenáš Karel Offermann a pod vedením zahradníka Antonína Šebánka se začal park upravovat v anglickém stylu. Do této doby by mohla spadat také výsadba našeho platanu, kdy byla výsadba cizokrajných dřevin poměrně obvyklá. Ale možná je strom starší a je pozůstatkem výsadeb v jezuitské zahradě či pochází z dob založení parku ve francouzském stylu. V každém případě jde o jeden z nejdominantnějších stromů v parku Lužánky,“ líčí historii finalisty správce brněnských parků Alexandra Koutná, která strom do ankety přihlásila.



Klání odstartuje 17. června, kdy se na webových stránkách stromroku.cz zobrazí profily všech finálových stromů a podrobné informace o hlasování „Letos nově bude moci veřejnost podpořit své favority v online hlasování. Anketa potrvá až do 25. září a vítěze oslavíme 3. října v Brně,“ přiblížila další fáze soutěže její koordinátorka Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.



Vítězný Strom roku získá odborné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku v únoru příštího roku.