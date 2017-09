VIDU obsadila hravá výstava mechanických loutek a strojků

Brno, 27. září 2017 - Po dvacetiletém světovém turné zavítala výstava Cirkus Mechanikus konečně do České republiky. Padesát exponátů v zábavním vědeckém parku VIDA! představuje cirkusový svět plný úžasných mechanismů a půvabu staré Anglie. Důmyslné strojky tu přivádí k životu ručně vyrobené loutky, jejichž příběhy jsou plné osobitého britského humoru.

Součástí výstavy jsou i čtyři cirkusové fotokoutky, historické originály přístrojů a hravé exponáty. Díky nim návštěvníci proniknou do tajů ozubených kol, převodů, šroubovic, ale i prostorových fotografií či pohyblivých obrázků. „Návštěva výstavy vám zaručeně vykouzlí úsměv na tváři. Cirkus Mechanikus potěší děti i dospělé,“ říká Ondřej Hlouša, kurátor výstavy za VIDA! science centrum.

K nové výstavě je připraven bohatý doprovodný program. „Hned první víkend chystáme pro rodiny s dětmi tvořivé dílny a na středu 4. října večerní party pro dospělé VIDA! After Dark,“ informuje Sven Dražan, programový manažer VIDA! Menší kreativní dílna je součástí výstavy Cirkus Mechanikus každý den, obsáhlejší program zaměřený na výrobu jednoduchých mechanických zvířat z papíru nabízí VIDA! pravidelně o víkendech.

Výstavu přinášející výběr ze sbírky britského Cabaret Mechanical Theatre a holandského Museum Boerhaave je možné v zábavním vědeckém parku VIDA! navštívit až do konce letošního roku za cenu vstupenky do expozice centra. „Ve všední dny, od úterý do pátku, od 16 do 18 hodin můžete k návštěvě využít nejlevnější odpolední vstupenku jen za 90 korun,“ upozorňuje mluvčí VIDA! Hana Laudátová.

Co je možné na výstavě Cirkus Mechanikus zažít, přibližuje jeden z vystavených automatů vyrobený britským umělcem Paulem Spoonerem a nazvaný Jak žít. Ten představuje muže pojídajícího špagety ve vaně. Jeden z kohoutků plní vanu špagetami, druhý kečupem. Děti při pohledu na loutku doufají, že se rodiče nechají inspirovat a povolí jim spojit koupání s večeří. Dospělí obdivují krásu, nadhled i zpracování originálního vtipu. Díky odhalenému soukolí pak můžou společně zjistit, jak funguje mechanismus, který pohybuje dřevěnou plastikou.

Putovní expozici v originále nazvanou Mechanical Circus si už mohli vychutnat návštěvníci po celém světě. Její základ tvoří loutky a automaty vyrobené pro malý obchůdek s řemeslnými výrobky v Cornwallu. „Obchod patřil mé matce Sue Jacksonové. Její osobní vkus je zřejmě jediným jednotícím prvkem dnešní sbírky nazvané Cabaret Mechanical Theatre. Loutky pro ni vyráběli přátelé umělci, kteří měli stejný smysl pro humor a chytrý pohled na svět,“ říká Sarah Alexandrová, která se dnes o sbírku stará.

Zájem o malý obchůdek rostl, a tak se přesunul do proslulé londýnské čtvrti Covent Garden, kde loutky šestnáct let s úspěchem „vystupovaly“. Pro účely putovní expozice v cirkusovém stylu se sbírka rozšířila o historické mechanické hračky a strojky z holandského muzea vědy a lékařství Rijksmuseum Boerhaave. Výstava Mechanical Circus objela celou Evropu, navštívila USA a zavítala do Thajska, Singapuru, Japonska, Austrálie, Číny, Izraele i mnoha dalších zemí. Česká republika hostí jedinečné exponáty Mechanical Circus vůbec poprvé.



Doprovodný program k výstavě:

Rodinný víkend Cirkus Mechanikus

sobota 30. září a neděle 1. října 2017, 10.00 18.00

Navštivte novou výstavu Cirkus Mechanikus jako první a užijte si program plný tvořivých dílen. Přijďte si vyrobit mechanickou ruku, rozhýbat oblíbené postavičky pomocí krabičky s jednoduchým převodem nebo proniknout do tajů světa ozubených kol díky vlastní tvořivosti. Dílny jsou připraveny na celý víkend a jsou v ceně vstupenky do expozice.

VIDA! After Dark: Party k zahájení nové výstavy

středa 4. října 2017, 19.00 23.00

Užijte si jedinečnou party po setmění k zahájení britsko-holandské výstavy Cirkus Mechanikus. Přijďte to roztočit s mechanickými strojky, DJ a barem. Děti už spí a celá VIDA! je vaše. Vstupné na party 100 Kč.

Mechanická zoo

Víkendové Labodílny pro rodiny s dětmi

od 7. října každý víkend v říjnu a listopadu

Chodíte rádi do zoo? Na víkendových dílnách si v říjnu a v listopadu můžete vyrobit vlastní mechanické zvíře. Krokodýl, piraňa nebo pelikán oživnou díky obyčejnému kartonu, otočným osičkám a vaší zručnosti. Pro rodiny s dětmi od 4 let. Za příplatek ke vstupnému 50 Kč za skupinu 1 až 3 osob.

