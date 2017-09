Svitavské nábřeží ožije multižánrovým festivalem i jízdami parním vlakem

Brno, 9. září 2017 - Ve dnech 15. až 17. září bude opět živo u řeky Svitavy v Brně. Uskuteční se zde totiž multižánrový festival Svitava pod parou. „Chceme toto pozapomenuté romantické zákoutí přetvořit na místo, kde se lidé mohou především zastavit a potkat na břehu řeky. Svitava pod parou je festival otevřený všem,” tvrdí Jan “Olív” Orava ze spolku V karanténě.

Hlavním lákadlem budou i letos projížďky parním vlakem a výstava železničního nadšence Jiřího Kotase. Chybět nebude ani dobré jídlo a pití. Kromě oblíbeného chilloutu či jízdy parním vlakem podél řeky Svitavy si návštěvníci budou moci poslechnout neotřelé kapely, prohlédnout si vystavované železniční stroje, ochutnat piva malých pivovarů a zacvičit si jógu.

Šapitó nabídne dětský koutek s workshopy pro děti od 3 let, nákladní vagon se promění ve stylový bar / kavárnu / klub Wagon s malou scénou a projekcemi. Na nábřeží postavíme hlavní pódium, kde se představí neotřelé brněnské kapely jako například The Weathermakers, Jay Delver, Kapela 000, Funky Chicken a další. Pro děti zahraje divadelní představení Jiří Kuhl and Company z Holešova. Dospělí mohou zhlédnout tvorbu Le Cabaret Nomad.

„Řeka je významným urbanistickým prvkem i symbolem. Je místem, kde se lidé zastaví a setkávají. Bohužel v Brně řeky tečou mimo historické centrum, a tak je jejich potenciál skryt,“ říká spoluorganizátorka architektka Kristýna Smržová.

„Řeka zlidšťuje město, vytváří místo, kde lze zažít pohodu. To jsem si uvědomil, když jsem studoval v Písku. Udělejte si tam někdy výlet. Stojí to za to,” zve na festival filmař a organizátor Roman Zmrzlý.