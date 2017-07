Oslavte 195. Mendelovy narozeniny s Moravským zemským muzeem

Brno, 18. července 2017 - Brno bylo Mendelovo domovské město, ve kterém strávil téměř čtyřicet let svého života. Brněnské Mendelianum Moravského zemského muzea proto každoročně připomíná výročí Mendelova narození a nabízí speciální doprovodný program.

Místo konání: Centrum Mendelianum Moravského zemského muzea, Muzejní 1, Brno

Datum konání: 21. – 22. července 2017

Program:

Pátek 21. července

10.00 hod.: Vůně (nejen) genetiky

Terasa Mendeliana nabízí příjemné posezení u dopolední kávy s výhledem do malebného muzejního dvora pod Petrovem. Vůni kávy obohatí kvetoucí rostliny z kolekce rostlin, s nimiž Mendel pracoval ve své badatelské činnosti. Narozeninovou chuť posezení doladí Mendelův dort, který bude podáván ke kávě. Při mlsání lze nahlédnout do českého překladu dopisů, které psal Mendel z Brna do svého rodiště. Vedle květin a dortu samozřejmě nesmí chybět narozeninový dárek. Kromě volného vstupu bude u příležitosti Mendelových narozenin představena interaktivní novinka v expozici Mendeliana.

Odpoledne bude k dispozici zajímavý program v laboratořích pro celou rodinu. Doplněním bude seznámení s Mendelovou rodinou a rodným krajem, kam v rámci akce Po stopách JGM mohou návštěvníci zavítat následující víkend. Odpolední program nabízí:

Přičichněte ke genetice

Staňte se vědci ve virtuální laboratoři

Zelený hrášek představuje Mendela

O pytlík Mendelova hrášku (soutěž)

Sobota 22. července:

Narozeninová sobota v Mendelianu nabízí od 13 do 18 hodin prezentaci Mendelova rodiště a zábavné hrátky s hrášky.

Následující víkend pak míří pozvání do Mendelova rodného kraje a obce, kterou jsou Hynčice, dnešní obec Vražné. Mendelianum MZM zde již více než půl století spolupracuje s rodným domem Johanna Gregora Mendela, kde se nachází jeho muzeum. V obci je k vidění také škola, kam Mendel docházel, hasičská zbrojnice, kterou nechal zbudovat a řada dalších zajímavostí. Ve Vražném se o Mendelově víkendu tradičně konají slavnosti obce.