Mendel festival v srdci Brna nabídne oslavu vědy a kultury

Brno, 24. května 2023 – Osmý ročník multižánrového Mendel festivalu, který se každý rok koná na oslavu odkazu zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, se letos uskuteční 16.–23. července. Akce nabídne bohatý hudební program, kterému vévodí koncert světoznámé francouzské skupiny Gipsy Kings. Součástí festivalu jsou populárně-vědecké přednášky v nově obnoveném Mendelově skleníku a doprovodný program pro rodiny s dětmi. Vstup na festival je i letos zdarma.

Mendel festival se uskuteční přímo v srdci Starého Brna v areálu Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí a přilehlých prostorách. „V konceptu programu vycházíme z úspěšného loňského ročníku, na který zavítalo přes 25 tisíc návštěvníků. Pokračujeme v tradici velkého multižánrového festivalu, který připomíná život a dílo Gregora Johanna Mendela. Chtěl bych velmi poděkovat paní primátorce města Brna Markétě Vaňkové a panu hejtmanovi Jihomoravského kraje Janu Grolichovi za podporu, kterou této jedinečné akci poskytli,“ říká Jakub Carda, ředitel Společně o.p.s., organizace, jež se popularizaci Mendelova odkazu dlouhodobě věnuje.

Hlavním dnem oslav bude sobota 22. července s hudebním programem v krásném prostředí zahrady augustiniánského opatství. „Sobotní hudební program jsme koncipovali jako poctu legend pro legendu. Den odstartuje populární brněnská kapela Poletíme?. Po ní představíme balkánskou turbodechovku z Rumunska Fanfare Ciocarlia, jednu z nejslavnějších kapel hrající tento chytlavý styl muziky. Hlavní hvězdou letošního ročníku Mendel festivalu bude nejúspěšnější francouzská skupina Gipsy Kings, která za svou třicetiletou kariéru prodala přes 20 miliónů desek, natočila dva hudební filmy a získala cenu Grammy. Bude to opět fenomenální,“ dodává dramaturg hudební části festivalu Josef Buchta. Gipsy Kings do Brna přijíždí s nezaměnitelnými španělskými vokály a zvuky kytar v rytmu flamenca. Chybět nebudou legendární hity jako Bamboleo, Volare či Baila Me, které roztančily celý svět.

Fanoušci populární hudby si na své přijdou už v pátek, kdy program nabídne smršť mladých energických kapel, které potěší především mladší publikum. Na pódiu se postupně představí interpreti jako The People, MNMK, Pam Rabbit nebo Bert and Friends, kteří o sobě s notnou dávkou nadsázky vtipně prohlašují, že jsou kapelou z budoucnosti a přichází svými písněmi zachránit českou hudební scénu. To demonstrovali albem 2050: Live at Strahov, jehož název evokuje živé vystoupení na Strahově, byť deska vznikla ve studiu.

Hudba je důležitou součástí Mendel festivalu, ale program nabídne mnohem víc. „Návštěvníci Mendel festivalu se v sobotu mohou těšit na cyklus populárně-vědeckých přednášek a bohatý seznam doprovodných aktivit, do kterého se zapojí významní partneři z řad univerzit a příspěvkových a neziskových organizací,“ vyjmenovává ředitelka festivalu Martina Lazarová.

Významnou novinkou je umístění cyklu odborných přednášek do prostor obnoveného Mendelova skleníku. „Takto inspirativní místo svým charakterem skvěle umocní atmosféru populárně-vědeckého programu. Kde jinde diskutovat nové vědecké poznatky a jejich aspekty v současné době plné moderních technologií a umělé inteligence než na místě, kde byly objeveny základy genetiky,“ říká prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity, Šárka Pospíšilová. Právě Masarykově univerzita je v oblasti odborných genetických přenášek dlouhodobým hlavním partnerem Mendel festivalu.

I letos se návštěvníci mohou těšit na podnětnou odbornou diskuzi „Scientific Boys“ ve složení Petr Smejkal a Petr Ludwig. Hlavním tématem bude prevence a možnosti ovlivnění naší genetické zátěže.

Festivalu se nově účastní výzkumný ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity RECETOX a vědecké výukové centrum Bioskop. Trojici výzkumných středisek doplní CEITEC. Přijede i speciální dílna FabLab brněnského JIC. „Nejmodernější technikou vybavený kamion je interaktivní dílnou, která dává nahlédnout na možnosti, co vše je možné pomocí digitálních technologií vyrobit,“ popisuje Lazarová.

Součástí festivalového programu jsou i komentované prohlídky Mendelova muzea MUNI a volný vstup do Muzea Starobrněnského opatství, kde je vystaven vzácný originál Rubensova obrazu sv. Augustina.

„Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma, protože Mendel festival je především oslavou narozenin našeho vědce, učence a bratra Gregora Johanna Mendela. Opět se těšíme na vysokou návštěvu a věříme, že Mendel festival zůstane nejoblíbenějším prázdninovým open-air festivalem v Brně. Program slavnostně ukončí nedělní mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie,“ uzavírá převor komunity opatství Wit Marciniec.

V průběhu celého týdne se v Brně bude konat řada dalších aktivit, které mají za cíl upozornit na život a dílo Gregora Johanna Mendela. Kompletní program a dění okolo Mendel festivalu mohou zájemci sledovat na webových stránkách mendelje.cz a na sociálních sítích.