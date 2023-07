V Urban centru přiblíží odkaz i loňské výročí narozenin J. G. Mendela

Brno, 25. července 2023 - Významná výročí lze při troše snahy najít pro každý rok. Některá jsou ale tak výjimečná, že se jejich připomínky do jednoho roku ani nevejdou. Takové to je v případě Gregora Johanna Mendela, otce genetiky, který by v roce 2022 oslavil své 200. narozeniny. Za „Rokem s Mendelem“ se ohlíží výstava od 19. července přístupná v Urban centru na Mečové a připomíná, že odkaz jednoho z nejvýznamnějších vědců žije dál.

„Kulaté výročí, které se zopakuje až za sto let, jsme maximálně využili. Nejenže proběhly různé akce, které oslavovaly a připomínaly odkaz otce genetiky, ale – a z toho mám obzvlášť radost – podařilo se veřejnost motivovat k tomu, aby se zapojila aktivně. Díky minigrantům, které jsme opakovaně vypsali, vzniklo v posledních dvou letech mnoho zajímavých projektů či výrobků,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Žadatel o tuto podporu v maximální výši 50 tisíc korun měl za úkol přijít s myšlenkou, jak poutavě ocenit Mendelovu životní dráhu. Ve výsledku vzniklo 27 zajímavých nápadů z oblastí všeho druhu. „Díky podpoře od města se tak například do Augustiniánského opatství dostala replika meteorologické budky, která do značné míry připomíná přístroje, s nimiž pracoval sám slavný genetik. O kousek dál se na zahrádce kavárny tyčí v letních měsících slunečníky s motivy hrachových lusků, tedy plodiny, která se stala symbolem zkoumání dědičnosti. V naší gastrometropoli ale samozřejmě nezůstali pozadu ani barmani nebo cukráři. Nový speciální koktejl se dokonce ukázal na prestižní mezinárodní barmanské soutěži, k dostání byla zelená hrášková cukrová vata, sušenky s polevou v podobě Mendelových brýlí nebo hrášková zmrzlina,“ doplnila primátorka.

Některé produkty z minigrantů Mendel budou prezentovány na nové výstavě v Urban centru, dostupné od 19. července do 8. září. Výstavní panely připomenou rekonstrukci Mendlova náměstí včetně sochy Hrachovina, otevření skleníku i stezky po stopách vědcova působení v Brně nebo festival a mezinárodní vědeckou konferenci. Ve fyzické podobě tu budou přítomny knihy a další propagační předměty, dynamiku expozici dodají videa z jednotlivých aktivit. Kromě akcí a událostí, které Brno provázely po celou dobu oslav výročí v roce 2022, pozve výstava i na ty, které na nás ještě čekají v tomto roce.

Urban centrum na Staré radnici je otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin s polední pauzou mezi 12. a 13., vstup je zdarma.

