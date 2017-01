Na brněnské hvězdárně poodhalí tajemství komet

Brno, 12. ledna 2017 - Vesmír je obrovský a ukrývá nekonečné množství tajemství. Abychom poznali alespoň některá z nich, vyrábíme důmyslné aparáty s důmyslnými elektronickými smysly, které jsou schopny pracovat v mrazivých podmínkách miliardy kilometrů daleko od Země. Jedním z nich byla i sonda Rosetta, která jako první lidský výrobek přistála na jádru komety.

A právě tomuto výjimečnému projektu je věnováno rovněž výjimečné představení Setkání s kometou, které v lednu uvádí Hvězdárna a planetárium Brno. Model kometárního jádra, který v něm uvidíte, je totiž natolik detailní, že překonává i ty nejlepší hollywoodské trikaře.

„Rosetta byla poměrně velká sonda, rozměry srovnatelná s větším automobilem,“ komentuje Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno. „Když navíc rozevřela sluneční panely, roztáhla se do délky bezmála 30 metrů. Aby se mohla potkat s kometou Čurjumov-Gerasimenko, musela vesmírným prostorem uletět skoro 6,5 miliardy kilometrů. Cesta ji trvala 10 let! Kvůli šetření palivem a současně dosažení požadované rychlosti musela dokonce absolvovat několik gravitačních manévrů a proletět v těsné blízkosti Země a Marsu. Ke svému cíli dorazila v polovině roku 2014 a následovaly dva roky vědeckých měření. Díky důmyslným manévrům nakonec zakotvila na oběžné dráze kolem kometárního jádra. A nejen to, dokonce na jeho povrch vysadila přistávací modul Philae,“ dodává Dušek.

Proč se vlastně o komety zajímáme? Komety jsou malá vesmírná tělesa složená především z vodního ledu a tmavého prachu, která se pohybují po rozličných oběžných drahách kolem Slunce. Když se k němu přiblíží, jejich povrch se zahřeje a komety se zahalí do řídké atmosféry, mnohdy s ohonem směřujícím od Slunce. Kometární jádra přitom obsahují látky, které se uplatnily při vzniku všech planet Sluneční soustavy, včetně naší Země. Není dokonce vyloučeno, že v sobě ukrývají tajemství vzniku života na Zemi. Před čtyřmi miliardami let totiž mohly na naši planetu přinést složité organické látky – základní kameny pozemského života – právě komety.

České znění pořadu Setkání s kometou namluvili Petr Štěpán a Karel Mišurec. Součástí představení je přehlídka snímků komet, ke kterým se přiblížili meziplanetární sondy. A také komentovaná ukázka nejjasnějších hvězd a souhvězdí. Představení Setkání s kometou uvádíme po celý leden vždy ve středu, pátek, sobotu a neděli.