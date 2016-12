Strom splněných přání letos podpoří děti z Dětského domova Dagmar

Brno, 1. prosince 2016 - Počínaje prosincem se mohou všichni, kdo by chtěli vykouzlit alespoň o jeden úsměv v dětské tváři navíc, zapojit do vánoční charitativní akce Nákupního centra Královo Pole s názvem Strom splněných přání. Letos se budou plnit přání dětem z dětského domova Dagmar z brněnských Žabovřesk.

Strom splněných přání bude umístěn uprostřed centra v prvním patře a lze jej využít až do 21. prosince 2016. Zároveň si na druhou adventní neděli připravili herci z Městského divadla Brno tradiční mikulášskou nadílku. Postavy Mikuláše, anděla a čerta budou v jejich osobitém uměleckém ztvárnění procházet 4. prosince v době od 14 do 17 hodin po Nákupním centru Královo Pole a obdarovávat poslušné a hodné děti.

„Vánoce jsou svátky radosti a my chceme našim zákazníkům poskytnout možnost udělat radost také dětem, které z různých důvodů nemohou během vánočních svátků dostatečně obdarovat jejich rodiče. Přání dětí jsou rozdělena do kategorií do pětiset a tisíce korun, abychom umožnili darovat téměř každému zákazníkovi. Jako poděkování dostane každý dárce od dětí ručně vyrobenou vánoční ozdobu,“ uvedla marketingová koordinátorka centra Kristýna Vobecká.

Se splněním přání pomůže hosteska

Strom splněných přání bude zákazníkům centra k dispozici v pracovní dny od 11:00 do 19:00 hod a o víkendech od 9:00 do 21:00 hod. Situován bude uprostřed centra mezi prodejnami Carmen Flora a Favab.

Udělat někomu konkrétnímu radost nebude těžké ani zdlouhavé. Za pomoci hostesky si zájemce vybere jedno nesplněné přání ve zvolené cenové hladině (do 500 Kč, do 1000 Kč, větší dar pro rodinné skupiny) a má dva dny na jeho splnění. Nezabalený dárek stačí následně přinést hostesce, která se již postará o jeho sváteční zabalení. Pokud se přání z nějakých důvodů nestihne splnit do 48 hodin, bude vráceno zpátky a nabídnuto dalšímu zájemci o darování.

Vánoční akce Strom splněných přání končí ve středu 21. 12. v 19:00 hod. Poté budou všechna splněná přání předána zástupcům Dětského domova Dagmar a rozdána dětem.