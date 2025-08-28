Trh prosecca opět na vzestupu
Brno, 13. srpna 2025 – Italské prosecco dosáhlo v roce 2024 rekordních výsledků. Došlo k výraznému opětovnému oživení a meziročnímu nárůstu exportu o 14 procent na 620 milionů lahví. Mezi hlavními exportními trhy rostlo nejvíce USA o 18 procent a Francie zopakovala 20 procentní růst z předešlého roku. Česká republika pokračuje v dynamickém růstu především v kategorii frizzante.
Prosecco, italské víno z hroznů odrůdy Glera, se vyrábí převážně ve dvou variantách – šumivé spumante s korkovým uzávěrem ve tvaru hříbku a perlivé frizzante typicky se šroubovacím uzávěrem. Podle italského sdružení výrobců prosecca DOC Consortium-Valori Italia se z Itálie v roce 2024 vyvezlo celkově 620 milionů lahví, což je meziročně o 14 procent více. USA, jakožto největší exportní trh, dovezlo téměř 144 milionů lahví (18 procentní nárůst). Ve Francii stouply prodeje o 20 procent na 43,8 milionu lahví. Globální trend tak potvrzuje rostoucí oblibu italského nápoje jako cenově dostupné alternativy k šampaňskému.
Prosecco a Česká republika
Česká republika patří tradičně k rostoucím trhům, obliba prosecca u nás roste nepřetržitě od roku 2016. V roce 2024 se k nám dovezlo 17,5 milionu lahví, což je meziročně o 27,6 % více. Česká republika se tak zařadila na 7. příčku v žebříčku zemí dovážejících prosecco.
Zatímco ve většině zemí je jedničkou šumivé spumante, v České republice výrazně převažuje obliba perlivého frizzante. A to do té míry, že jsme s více než 11 miliony lahvemi druhým největším odbytištěm tohoto perlivého nápoje hned po Německu.
„Zájem o prosecco v České republice dlouhodobě roste. Češi si oblíbili nejen jeho lehkost a svěžest, ale i univerzálnost. Není to jen slavnostní nápoj, ale stále častěji doprovází i běžné příležitosti, ať už samostatně nebo v míchaných nápojích typu spritz,“ říká Marek Žižkovský, brand manažer značky Mionetto Prosecco, která je globálním lídrem této kategorie.
zdroj/foto: Bohemia Sekt
