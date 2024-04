Novinky brněnských vinoték – duben 2024

Ryzlink vlašský Mineral 2022 pozdní sběr, polosuché Vinařství Filip Mlýnek

Morava, Mikulovská, Dolní Dunajovice, Mlýnská

390 Kč (SVO) Elegantní, jasně slámově žlutá barva. Složitá aromatika květů a broskví, s minerálními podtóny v chuti. Plné svěží minerální víno, v závěru s tóny citrusů. Kyseliny 7,9 g/l, zbytkový cukr 9,5 g/l, extrakt 27,5 g/l a alkohol 13,5 %. Zlatá medaile – Král vín České republiky 2023 (Praha) FreshSecco Veltlínské červené rané 2022 moravské zemské víno, suché Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská, Dolní Dunajovice, Zimní vrch

169 Kč (VMH) Bílé víno se zbytkovým cukrem 3,3 g/l, kyselinami 6,6 g/l a alkoholem 12 %. Světle žlutá barva, jemné perlení. Nos vína je čistý s projevem po vyzrálém ovoci a jemné květnatosti. Patro vína je suché s osvěžující limetkovou kyselinou, vyzrálým ovocně-květinovým projevem, jemným perlením a středně dlouhou dochutí. Doporučujeme jako letní aperitiv, welcome drink, k bílým drůbežím masům a nezrajícím sýrům. Moravica sekt brut, jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

198 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Šumivé bílé víno připravené metodou charmat. Sekundární kvašení probíhá v nerezových tlakových nádobách s následným zráním na kvasničních kalech. Aroma čerstvých limetek a angreštu doprovází v chuti svěží "křupkavé" kyseliny s dropsovým ovocem a výrazným perlením v závěru. K čerstvým sýrům, dietním úpravám sladkovodních ryb nebo salátům z čerstvého ovoce. Alkohol 11,5 %. Frizzante Muškát moravský 2021 moravské zemské víno, polosuché Vinařství Pavel Veselský

Morava, Slovácká, Nový Poddvorov, Remíz

198 Kč (VVK) Jemně zlatavá barva se studeným podtónem a vyšší viskozitou. Středně intenzivní odrůdově typická aromatika nasládlých květů, připomínající květy pomerančovníku. V chuti je víno vyzrálejší a harmonické s dominantním ovocným projevem zralých broskví a žlutých jablek, jež doplňují podtóny zralých rynglí. Víno má střední perlení. Je vhodné ho snoubit s broskvovou marmeládou nebo koláčem. Alkohol 12 %, zbytkový cukr 13,6 g/l, kyseliny 6,7 g/l. Pinot - Chardonnay extra brut 2019 jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská, Strachotín

398 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Sekt je připraven technologií Méthode Traditionnelle, kvašením v láhvi a následným zráním po dobu minimálně 24 měsíců. Buket kandovaného ovoce s cereáliemi v medové krustě doprovází vápencovo-sprašová mineralita s pikantními kyselinami v závěru. K tuňáku ve vlastní šťávě se středoevropskými bylinkami, citronovou trávou a mangovou salsou nebo variacím krevet a plodů moře. Alkohol 12,5 %. Ryzlink vlašský 2021 výběr z hroznů, suché Vinařství WALDBERG

Morava, Znojemská, Vrbovec, U sv. Urbana

210 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Víno barvy odstínu starého zlata, s jemnou vůní sušených bylinek a slaměnky. Chuť je plná, minerální a šťavnatá, se stopou vlašských ořechů. Alkohol 13,5 %, zbytkový cukr 4,2 g/l, kyseliny 5,9 g/l a bezcukerný extrakt 22,9 g/l. Pálava 2023 pozdní sběr, suché Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická, Rakvice, Trkmansko

249 Kč (KAR, ROU, VGA, VUR) Vlajková loď vinařství opět vyráží na svou plavbu. Překvapivě suchá, přesto plná a bohatá. I přes to, že je hitem již několik let, stále se najdou tací, kteří nevěří, že může být Pálava suchá. Barva je světle zlatá. Vůně je plná, široká a barvitá. Najdeme tu květy bílé růže, jitrocel a zralé citrusy i kůru. Chuť je oblá, šťavnatá a výrazná, svěže suchá. Košík zralého letního ovoce se tu snoubí s kořením, jitrocelovým sirupem a citrusy. Dlouhá dochuť plná koření s červeným grepem v závěru. Doporučujeme ke kachně na pomerančích. Alkohol 13,5 %, zbytkový cukr 6,9 g/l, kyseliny 6,1 g/l. Rulandské šedé 2022 pozdní sběr, suché Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Vrbovec, Lampelberg

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Plné, extraktivní a harmonické víno zářivé barvy vyzrálého citrónu, s jemnou minerální vůní ozdobenou tóny sušené hrušky a mandarinkové kůry. Mohutné tělo rulandy doprovází vyrovnaná a sympaticky minerální chuť, ovocitá šťavnatost s převládající hruškovou stopou a svěží citrusový závěr. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 5,8 g/l, kyseliny 6,7 g/l a bezcukerný extrakt 29,4 g/l. Ryzlink rýnský 2019 pozdní sběr, suché VINAŘSTVÍ JAKUBÍK

Morava, Slovácká

390 Kč (VUD) Kořenité minerální víno s tóny lipových květů, zeleno-žluté barvy, lehké petrolejové tóny. Zbytkový cukr 2,2 g/l, kyseliny 7,8 g/l, bezcukerný extrakt 22,8 g/l, alkohol 12,5 %. Doporučení k předkrmům, rybám, zejména pstruhům, lehké pokrmy z drůbeže, těstovinové a zeleninové saláty. Stříbrná medaile – Texas International Wine Competition 2023 (USA)

Muškát moravský 2023 pozdní sběr, polosuché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Dílce

225 Kč (LGB) Víno je světle žluté barvy se zelenkavými odlesky s velmi příjemnou svěží vůní meruňky, bílé broskve a citrusového ovoce. V chuti můžeme cítit meruňkovou marmeládu, pomerančovou kůru a citrusy. Krásně se snoubí cukr s hravou, šťavnatou kyselinkou. Při ochutnání tohoto vína si dokážeme představit přímo hrozen utržený ve vinici. Víno se hodí ke kuřecím masům, jemným paštikám, chřestu, smetanovým dezertům a čerstvým sýrům. Bílé víno s 12,0 % alkoholu, 10,4 g/l zbytkového cukru a 7,0 g/l kyselin. Muškát moravský 2022 moravské zemské víno, polosuché Vinařství Hulata

Morava, Velkopavlovická

160 Kč (HUL) Víno má barvu lipového květu, který můžeme cítit i ve vůni. Chuť je výrazně ovocná, typicky muškátová s příjemnou harmonií kyselin. Vhodné podávat k rybám a jemným paštikám. Kyseliny 5,6 g/l, zbytkový cukr 12,3 g/l, alkohol 12,0 %. Stříbrná medaile – Hradecký pohár vína 2022 (Hradec Králové)

Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2023 – Velkopavlovická podoblast (Valtice) Solaris Fresh Collection 2023 výběr z hroznů, polosuché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Vinohrádky

197 Kč (HRU) Bílé víno s 13,5 g/l zbytkového cukru, 6,2 g/l kyselin a 12,0 % alkoholu. Bohatá, ovocná vůně evokuje zralé broskve a nektarinky s tóny bezinkové šťávy. Opulentní, plná chuť připomíná sladké rozinky. Svěží kyseliny příjemně harmonizují se zbytkovým cukrem. Víno vhodné pro lidi trpící "histaminovou intolerancí". Obsah histaminu menší než 0,25 mg/l! Pálava LVA 2022 pozdní sběr, polosuché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská, Strachotín

218 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Jemná vůně kvetoucích pomerančovníků a poupat růží doprovází v chuti kompotované liči s odstíny jablečného závinu v dochuti. K domácí paštice z husích jater, grilovanému filetu z candáta s piniovou omáčkou. Překvapí s jemně zrajícími sýry. Alkohol 13,5 %. Tramín červený Harmony 2022 pozdní sběr, polosuché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská, Perná, Bergrus

205 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Hrozny pochází z integrované produkce s regulovanou sklizní a jsou zpracovány technologií kontrolované fermentace s následným zráním v 6 000l sudu z francouzského dubu. Kořenitý buket planých růží, citronové trávy a medových pláství doprovází v chuti zavařené mandarinky a kompotované litchi s kandovanými citrusy v závěru. Ke kachním foie gras s pyré z karamelizovaných jablek. Elegantně doplní pikantní zrající sýry s oranžovou plísní na povrchu. Alkohol 13,5 %. Rinot BIO pozdní sběr, polosuché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická, Přítluky, Přítlucká hora

218 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Hrozny pochází z ekologické produkce s limitovanou sklizní a jsou zpracovány technologií řízeného kvašení s dlouhodobým zráním na jemných kvasničných kalech. Výrazně nazrálý rulandový buket s pečenou karambolou a zavařenými rynglemi doprovází v chuti propoliso-medové tóny s bohatou kořenitostí v závěru. K humřímu koktejlu s avokádem, nebo raviolám plněným telecím ragú s lanýžovou omáčkou. Nádherně se snoubí se zrajícími polotvrdými sýry s horskými bylinkami. Bílé vín os 15 % alkoholu. Zlatá medaile – PIWI International Wine Challenge 2023 (Německo) Rosé Kolberk 2022 moravské zemské víno, polosuché Vinařství Hulata

Morava, Velkopavlovická, Němčičky, Kolberk

130 Kč (HUL) Víno pochází z viniční trati Kolberk z vinice staré padesát let. Je to cuvée z tradičně pěstovaných odrůd – André, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe. Barva vína je jahodová. Ve vůni můžeme cítit ovocné tóny, zejména přezrálé třešně, chuť je jemná, sametová. Podáváme k těstovinám a k drůbežímu masu. Kyseliny 5,5 g/l, zbytkový cukr 11,1 g/l, alkohol 12,0 %. Zweigeltrebe klaret 2023 moravské zemské víno, polosladké Vinařství Damborský

Morava, Velkopavlovická, Velké Bílovice

169 Kč (VVK) Barva je jemně narůžovělá, ústřicová se stříbrným podtónem. Víno má ovocnou vůni s malinovým nádechem, odráží se zde bobulové, lesní ovoce ve svěží variantě. Chuti dominuje nasládlost a tropické ovoce, intenzivní je v tomto víně žlutý meloun, mango a liči. Celý dojem vína harmonizuje krémové aroma, které přechází i do chuti. Ideální je snoubit víno s krémovými dezerty s ovocnou polevou. Alkohol 10,5%, zbytkový cukr 38 g/l, kyseliny 8,7 g/l. Agni barrique 2018 výběr z hroznů, suché Vinařství Kněží hora

Morava, Slovácká, Polešovice, Nové hory

234 Kč (U3K) Víno temně červené barvy, výrazné vůně po jeřabinách, muškátovém květu a fialek. V chuti převládají jeřabiny, jemné tóny čokolády a zbytek třísloviny z přezrálých jeřabin. Víno zrálo v dubovém sudu barrique. Agni představuje aromatickou odrůdu, která vznikla křížením odrůd André a Irsai Oliver. Zbytkový cukr 0,04 g/l, kyseliny 5,0 g/l, alkohol 14 %.