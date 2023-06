Hudba na vinicích přivítá Kluse, Horkýže Slíže, Jelena či Lucii Bílou

Brno, 6. června 2023 - Hudba na vinicích letos již počtvrté propojuje koncerty top kapel, špičková vína a malebné prostředí vinic. Unikátní projekt si získal oblibu nejen stran veřejnosti, ale i předních českých a slovenských muzikantů. Principem je vytvořit „klubovou“ atmosféru pod širým nebem se skleničkou vína z vinic okolo vás.

Jde o osobní zážitek na úrovni kapela – vinařství – návštěvník. Žádná masová akce, přesto velká jména! David Koller, Tomáš Klus, Čechomor, Queenie, Horkýže Slíže, Mig 21, Pokáč, Jelen, Monkey Business, ale i Lucie Bílá, Vašo Patejdl, Škwor nebo Wohnout.

Čechomor ve vinařství Zlomek & Vávra, Lucie Bílá ve vinařství Sonberk, Tomáš Klus ve vinařství Johann W, David Koller ve vinařství Lahofer, Queenie ve vinařství Château Valtice a mnohem víc!

Rozmanitý hudebně vinný zážitek si bude možné vychutnat během celého léta až do konce září v pěti oceňovaných vinařstvích: v mikulovské podoblasti v Sonberku u Popic a také v Château Valtice, ve znojemské podoblasti ve vinařství LAHOFER v Dobšicích, ve slovácké vinařské podoblasti ve Víno Zlomek & Vávra v Boršicích a v litoměřické podoblasti Johann W u Třebívlic.

A co říkají samotná vinařství k tomu, co návštěvníky letos čeká? "Rok 2023 je pro Sonberk výjimečný, slavíme 20 let od založení. Proto chystáme limitované edice vín, oblíbené cuvée Pospolu a další novinky, které budou součástí koncertů," říká obchodní a marketingová ředitelka vinařství Sonberk Dominika Holešínská.

„Koncerty jsou u nás výjimečné především svou nezaměnitelnou atmosférou, architektonicky neotřelé prostředí v kombinaci se svěžími víny a dobrým občerstvením umocní dojem z hudby. Čeká vás nezapomenutelný zážitek,“ podotýká za marketingové oddělení vinařství Lahofer Jaroslav Chaloupecký ml.

"Kombinace výhledů na hrad Házmburk, malebné vinice a bývalé sopky tvoří jedinečnou lokalitu pro naše vinařství v srdci Českého středohoří,“ uvedl za vinařství Johann W v Třebívlicích provozní manažer Petr Malina.

„Nechte se před koncerty obklopit atmosférou historického Křížového sklepa z roku 1430, rozklíčujte příběh skleněné pyramidy pod Vinařskou stodolou nebo si užijete výhledy na Pálavské vrchy z nedaleké Kolonády Reistny. Samozřejmě ve společnosti našich špičkových vín,“ říká David Šťastný, ředitel Château Valtice.

„Na koncertech budeme mít kromě tichých vín také naše osvěžující perlivé vinné nápoje jako např. čepované &Secco, &Spritz, populární Hugo Spritz, Frizzante nebo Perlíto,“ dodává spolumajitel Tomáš Vávra ze slováckého vinařství Zlomek & Vávra, které je letos nováčkem Hudby na vinicích.

Vstupenky na jednotlivé koncerty jsou k zakoupení v síti xticket. Vinařské lokality nabízí řadu výletních a gastronomických možností, poskytují pestré možnosti ubytování a dalších služeb. Užitečné tipy naleznete na webu hudbanavinicich.cz

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz