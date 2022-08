Moravská vína zaujala na známém Food festivalu v Londýně

Brno, 29. srpna 2022 - Po dvou letech se v londýnském Business Design Centre opět konal National Geographic Traveller Food Festival, věnovaný tradičně nejlepšímu jídlu a pití z celého světa. Nechyběla u toho ani moravská vína, kdy Národní vinařské centrum představilo výběr cestovatelsky atraktivních vinařství z Moravy. Účast moravských vín na festivalu v Londýně proběhla ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism.

Na českém stánku, který prezentoval Českou republiku jako vinařskou destinaci, probíhaly pravidelně dvakrát denně řízené degustace sedmi vín ze sedmi vinařství, napříč čtyřmi moravskými podoblastmi. Londýnským návštěvníkům tak byly ukázány dva Ryzlinky vlašské, jeden z Dunajovských kopců a jeden ze Železné, suchá Pálava, znojemské Veltlínské zelené, bzenecký Ryzlink rýnský, Frankovka z Modrých hor a také přírodně sladký Tramín.

„Vybraná vinařství musela splňovat přísná kritéria nejen co se týče kvality prezentovaného vína, ale také otevřenosti a přístupnosti případným návštěvníkům z Velké Británie. Chtěli jsme ukázat vína s potenciálem nás reprezentovat právě na tomto trhu. Dlouhodobě se snažíme soustředit na to, abychom ukázali světu něco nezaměnitelného, co nemá přímou konkurenci v dalších vinařsky významných zemích a tím se ukazuje být Ryzlink vlašský. Proto jej na festivalu zastupovala rovnou dvě vína, z vinařství Volařík a Jindřich Kadrnka a ve stejném duchu také suchá Pálava ze Sonberku. Dále padla volba na světově známé odrůdy Veltlínské zelené od vinařství Lahofer, Ryzlink rýnský ze Zámeckého vinařství Bzenec a Tramín červený ze Znovínu Znojmo. Červená vína pak zastupovala Frankovka od Víno J. Stávek,“ přiblížila volbu vín Dagmar Fialová z Národního vinařského centra a dodala: „velmi nás potěšil velký zájem návštěvníků. Stánek byl téměř po celou dobu neustále v obležení a vína se chutnala a chutnala. To je důkazem toho, že jsme vybrali a prezentovali správná vína a vinařství.“

Zdroj a foto: vinazmoravy.cz