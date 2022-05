Sezóna 11 výletů Krajem vína po Moravských vinařských stezkách je zahájena

Brno, 24. května 2022 – Třetí květnovou sobotu se uskutečnil druhý výlet Májové putování okolím Modrých Hor a pokračuje tak další sezóna cyklo a pěších výletů Krajem vína po Moravských vinařských stezkách. Návštěvníci se díky nim dostanou do různých koutů jižní Moravy a na výletě svěžími vinohrady i malebnými sklepními uličkami poznají místní kulturu a folklor. Celý seriál akcí koordinuje Partnerství, o.p.s., která také 5 z celkových 11 výletů přímo organizuje. Další výlet se koná v sobotu 4. června Putování po vinařských stezkách Strážnicka.

„Na výlet mohou vyrazit jak cyklisté, koloběžkáři i pěší. Připravujeme tři trasy různých délek a obtížností, na všech návštěvníci najdou řadu zastávek na zajímavých místech,“ říká organizátor akce Martin Fiala z Partnerství, o.p.s. Účastníky provedeme slováckou krajinou a vinařskými obcemi s malovanými sklepy s modrobílou obrovnávkou a šťavnatými víny. Cyklisté se zastaví v Rodném domě bratrů Uprkových, u Rozhledny Travičná s vyhlídkou na hřebeny Pálavy, Vizovické vrchy, Bílé Karpaty, hrad Buchlov nebo poutní místo - Svatý Antoníček u Blatnice, případně navštíví Salaš Travičná s přírodní zahradou, malým muzeem kopaničářských roubených staveb salaše a oskerušovým arboretum s expozicí. Pěší turisté si místo toho vyšlápnou na vrch Žerotín, přírodní památku s kaplí a dalekými výhledy nebo navštíví muzeum v Hotařské Búdě.

Trasy budou mít spousty zastávek u vinařů nabízející tradiční dobroty k zakousnutí a u kněždubského Vinařství Chromeček vystoupí i místní Mužský pěvecký sbor. Vinařství Kubica nabídne kyselicu s klobáskem, gulášovou polévku, chléb s masovou pomazánkou a makové vdolky. Vinařství Chromeček nabízí prohlídku sklepa, grilované selátko, krajance od babičky, koláčky, báleše, oškvarky. Vinařství Vitis potěší patenty, škvarkovou pomazánkou a domácími limonádami. Další zastávka je např. ve Vinařství Bučkovi, kde nabídnou slaný štrůdl se zelím a moravské koláče.

Startovní místo je pro všechny stejné – začíná se na náměstí Svobody ve Strážnici v sobotu 4. června od 9 do 11 hodin. Návštěvníci zde získají startovní balíček se startovním pasem a mapou tras. „Všechny trasy jsou značené i přímo v terénu barevnými směrovkami, takže se nikdo nemusí obávat, že by zabloudil,“ ujišťuje Martin Fiala. Na jednotlivých zastávkách pak účastníci sbírají razítka do startovního pasu, který v cíli mohou odevzdat do slosování o ceny – například voucher na ubytování v penzionu s certifikací Cyklisté vítáni, cyklodoplňky nebo vína regionálních vinařů. V cíli bude připravený doprovodný program od Vinařů Strážnicka v podobě - otevřené sklepy, ochutnávka vín petrovských a strážnických vinařů, cimbálka a nabídka teplého občerstvení.

Startovní balíčky mohou návštěvníci kupovat online v předprodeji na e-shopu nebo v den akce přímo na místě.