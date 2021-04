Novinky brněnských vinoték mapují vinnou scénu už 10 let

Brno, 26. dubna 2021 – Víno patří už po staletí neodmyslitelně k Brnu. Také vinotéky si se svojí svébytnou kulturou vydobyly za posledních třicet let své místo v povědomí Brňanů. A je to právě deset let, kdy se poprvé objevil seriál Novinky brněnských vinoték.

Přesně před deseti roky, v dubnu 2011, vyšel první díl online seriálu Novinky brněnských vinoték (první díl zde). Od té doby, měsíc co měsíc, přinášíme přehled zajímavých vín, která se nově objevují na pultech specializovaných kamenných obchodů s vínem.

Brno a víno, víno a Brno

Jihomoravskou metropoli lze bez nadsázky nazvat vstupní branou moravského vinařství. Již od 13. století bylo víno a vinařství poměrně zásadním odvětvím pro tehdejší Brňany. Přímo ve městě se nacházely vinice na jižní straně Špilberku, na Žlutém kopci, v Bohunicích, Černovicích, Králově Poli, Obřanech, Žabovřeskách, Židenicích i na dalších vhodných místech.

Také řada vinných sklepů dokládá bohatost vinné historie města. Například obrovský vinný sklep pod ulicí Jugoslávská, sklepy na Starém Brně či vysloveně sklepní ulička Hlinky dodnes překvapují svou rozlehlostí podzemních staveb.

Málokdo také ví, že více než polovina současných městských částí (16 z celkem 29) dodnes komponuje ve svých znacích prvky s vinařskou tematikou. Brno je také se svými aktuálně 14 vinicemi oficiální vinařskou obcí ve vinařské oblasti Morava (podoblast Velkopavlovická). Smutnou pravdou je, že réva se ve skutečnosti pne pouze na několika málo z nich.

Brněnské vinice dnes

Díly (Bystrc)

Kamenice (Bystrc)

Pod Mniší horou (Bystrc)

Krajina (Chrlice)

Kopec (Chrlice)

Kociánky (Chrlice)

Vinohrady (Chrlice)

Na dlouhých (Maloměřice)

V pustých (Medlánky)

Špilberk (Město Brno)

Nad loučí (Obřany)

U doubku (Obřany)

U Fuksové boudy (Tuřany)

V hlavách (Židenice)

Historické sklepení Ta-archivu

Novinky brněnských vinoték

Už název pravidelného seriálu vystihuje své zaměření, svou podstatu. Nové ročníky vín, nová vinařství, nové odrůdy, to vše vždy vzbuzovalo pozornost. Proto jsme se zaměřili právě na novinky – a na kamenné vinotéky, které přeci jen nabízejí milovníkům ušlechtilého nápoje nejlepší zázemí, nejširší výběr a nejpříjemnější atmosféru.

Online seriál navazuje na stejnojmennou rubriku časopisu Brno Business (od roku 2006) jako součást projektu Vivat Vinum. Ten spatřil světlo osvěta dokonce už dříve a to v lednu roku 2004.

Mnohé z památných vinoték, které do seriálu přispívaly, už neexistují. Vzpomeňme kultovní žabovřeskou Obůrku paní Kloudové, Archu na Vachově ulici, obří projekt Maximvs na Masarykově ulici, luxusní Degu na Anenské či Eurowines s víny třeba z Uruguaye na Jiráskově ulici. Přesto je na území města v současnosti odhadem přes dvě stě vinoték (Přehled brněnských vinoték), takže neustále je kam se po novinkách poohlédnout :)

Jaká vína jsme zde měli?

Za deset let trvání online rubriky se zde ocitla celá plejáda vín výborných tuzemských vinařů, skvosty předních dovozců, zapojilo se mnoho vinoték. Co vše jsme za ta léta objevili?

1377 vín

223 vinařství

17 států

Nejvíce vín má svůj původ na Moravě, celkem 1085. Na druhém místě co do počtu zařazených vín je Španělsko (81), na třetím Francie (42). Nechybí ale ani vína například z Portugalska, Izraele nebo Libanonu. Naopak nikdy zde nebyla vína z vinařských velmocí, jakými jsou například Jihoafrická republika, USA, Rumunsko, Moldavsko, Slovinsko či Řecko.

Mezi novinky byly výjimečně zařazeny i produkty, které vínem nejsou, ale úzce s ním souvisí. Ať už se jednalo o révový vinný olej či hroznovou šťávu, kalendář nebo i kuchařku.

Vína v rubrice z České republiky dle podoblastí

Morava, Velkopavlovická podoblast (289 vín)

Morava, Mikulovská podoblast (274 vín)

Morava, Slovácká podoblast (257 vín)

Morava, Znojemská podoblast (224 vín)

Čechy, Mělnická podoblast (1 víno)

Čechy, Litoměřická podoblast (0 vín)

Nejčastěji zastoupená vinařství

Vinselekt Michlovský (115 vín) Vinařství Bronislav Vajbar (64 vín) Vinice-Hnanice (50 vín) Vinařství Lahofer (47 vín) Vinařství U Kapličky (45 vín) Víno Hruška (42 vín) Rodinné vinařství Grmolec (36 vín) Vinařství Štěpán Maňák (36 vín) Chateau Marco (30 vín) Templářské sklepy Čejkovice (29 vín)

Nejčastěji zastoupené odrůdy

Chardonnay (60 vín) Ryzlink rýnský (55 vín) Sauvignon (54 vín) Frankovka (44 vín) Tramín červený (42 vín) Ryzlink vlašský (40 vín) Pálava (39 vín) Rulandské šedé (39 vín) Rulandské modré (33 vín) Cabernet Sauvignon a Zweigeltrebe (31 vín)

Nejdražší vína a sety v rubrice

Syrah Red Granite Limited Edition 2015 – Kurt Angerer, Rakousko, Niederösterreich, Kamptal (5 289 Kč) Dárkový set Tajemství dozáže – Dom Caudron, Francie, Champagne, Passy-Grigny (2 999 Kč) Set HANZEL DNA 2015 – Vinařství Hanzel, Morava, Znojemská podoblast, Dyjákovice, Vinohrady (2 900 Kč) Cuvée Royal de Vinselekt 2009 – Vinselekt Michlovský, Morava, Mikulovská podoblast (2 190 Kč) Prelada Porto Vintage 2004 – Quinta da Prelada, Portugalsko, Douro (1 980 Kč) Cuvée 1+1 2018 výběr z hroznů – Vinselekt Michlovský, Morava, Velkopavlovická podoblast (1 650 Kč) Cuvée 1+1 (RM+ZW) 2009 pozdní sběr – Vinselekt Michlovský & František Mádl, Morava (1 649 Kč) Salinas 1237 2009 – Bodegas Sierra Salinas, Španělsko, Murcia, Alicante, Casa Mira (1 645 Kč) Franco Fiorina Barolo 2005 DOCG – Franco Fiorina, Itálie, Piemonte (1 570 Kč) Orphan Bank Shiraz 2012 – Langmeil Winery, Austrálie, Barossa Valley (1 380 Kč)

Uvedené ceny platily v okamžiku zveřejnění informace o víně v seriálu.

Vinný sklep Moravské banky vín na ulici Hlinky

Poděkování vinařům

Za informace a fotky lahví (a někdy i celé lahve :) děkujeme všem vinařům, kteří se kdy seriálu účastnili. Speciální poděkování patří pak těm nejpilnějším, mezi které patřili či patří:

Ondra Filipec, Štěpán Maňák, Broňa Grmolec, Michal Janás, Antonín Valihrach, Marek Líbal, Petra Oulehlová, Ivo Štorek, Markéta Sojková, Lucie Balážová, Dáša Fialová, Míša Šperlová, Iva Šantavá, Jan Stávek, Václav Cícha, Bronislav Vajbar, Jakub Šamšula, Kamil Prokeš, Marek Karvaj, Bohdan Špička, Jaroslav Chaloupecký, Daniel Smola, Jiří Vdoleček, Veronika Pakostová, Martin Beránek, Jitka Kostelníková, Luděk Košut, Petr Marcinčák, Šárka Hladká, Eva Skálová, Vladimíra Mrázová, Roman Komarov, Yvona Holečková, Barbora Pokorná, Martina Hrnčiříková, atd. atd.

Poděkování do vinoték

Bez spolupráce přímo s vinotékami by seriál nemohl vzniknout. Za informace o některých místních vinařstvích, ale hlavně o těch zahraničních, zaslouží poděkování hlavně:

Stanislav Šida, Tomáš Kučera, Zdeněk Zeleňák, Monika Čudová, Pavel Nešpůrek, Dan Mádr, David Mádr, Irena Svobodová, Jana Kučerová, Jakub Adámek, Vladimír Adámek, Miroslav Karbula, Lenka Maloňová, Martina Vicanová, Karel Drbal, Jitka Rolencová, Petr Sýkora, Martina Gazdová a další.

Jan Přikryl

foto: autor, TA-archiv

Public relations Jak a kde relaxovat v České republice Při výběru země pro krátkodobý nebo dlouhodobý turistický výlet byste měli věnovat pozornost nejbližšímu sousedovi Polska - České republice. Mezi jeho výhody patří nejen zeměpisná blízkost a absence víza, ale také mimořádná rozmanitost možností trávení volného času. Cokoli od své cesty očekáváte: seznámení s architektonickými skvosty nebo ponoření do světa vzrušení, úzká komunikace s přírodou nebo nové gastronomické zážitky, můžete zaručit: v České republice najdete to, co chcete. Celý článek...