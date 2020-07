Merlot z Valtic získal titul šampiona na prestižní soutěži v USA

Brno, 31. července 2020 – Ačkoliv patří USA mezi země nejvíce zasažené coronavirem, zvládli i letos pořadatelé uspořádat jednu z největších benefičních soutěží pro charitativní účely na světě - Finger Lakes International Wine Competition. Moravští a čeští vinaři zde zazářili ziskem titulu BEST OF CLASS, tedy šampiona za nejlepší víno v kategorii, a dále si z Rochestru ve státě New York odvážejí 10 velkých zlatých, 14 zlatých a 45 stříbrných medailí.

Nejúspěšnějším z našich vín se stal Merlot Premium Collection 2017 z vinařství CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, který obdržel titul šampiona (BEST OF CLASS) za nejlepší víno kategorie Merlot a k tomu zlatou medaili. Vinařství Chateau Valtice úspěch doplnilo ještě velkou zlatou medailí za Muškát moravský 2018.

„Letošní obrovský úspěch je pro naše rodinné vinařství o to cennější, že jde o šampiona v kategorii červených vín, navíc u odrůdy, která se pěstuje ve všech významných vinařských státech. Takže konkurence je skutečně obrovská. Již několik let rádi boříme mýty o tom, že na Moravě nejdou vyrobit světová červená vína. A právě anonymní degustační soutěže ve světě jsou jednoznačným důkazem o tom, že velká, i červená, vína na Moravě umíme,“ říká David Šťastný, ředitel CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, který měl letos na soutěži i vína hodnotit, ale pandemie to znemožnila.

Dvě velké zlaté si vysloužilo Vinařství Volařík za Pálavu 2018 a Rulandské bílé 2017, po jedné v Americe již tradičně úspěšný Modrý sklep za Ryzlink rýnský 2019, Rodinné vinařství Vican za Veltlínské zelené 2019, Rodinné vinařství Košut za Pálavu 2019, vinařství Sonberk za Pálavu 2018, Vinařství Bauman za Cuvée Jan 2018, Vinařství Ludwig za Ryzink rýnský/Aurelius 2019 a Vinařství Horák za Kukle 2019. Spolu s nimi září i 14 zlatých, 45 stříbrných a 91 bronzových medailí.

Jubilejní 20. ročník soutěže měl původně proběhnout v květnu, ale nakonec se konal od 18. do 21. července, tradičně v Rochesteru ve státě New York. Přihlášeno bylo téměř 2000 vín a destilátů, kterým bylo uděleno 1429 medailí (USA 906, Kanada 181, Česko 161, Slovensko 85, Austrálie 50, Maďarsko 16, Argentina 15, Španělsko 4, Chile 3, Itálie a Kolumbie po jedné). Soutěže se nemohl bohužel zúčastnit žádný ze tří českých nominovaných a pozvaných hodnotitelů. Uzavřená Amerika prakticky nepřijímá cizince, proto vína hodnotili letos prakticky jen odborníci z New Yorku a nejbližšího okolí.

„Ve Finger Lakes to prý vypadalo, jako v dubnu u nás, když jste šli do lékárny. Každá komise seděla a hodnotila v samostatné oddělené místnosti, vína chystali dobrovolníci v maskách a rukavicích, vše se desinfikovalo, lidé dodržovali opatrně vzdálenosti,“ komentoval průběh soutěže Luboš Bárta, šéfredaktor časopisu SOMMELIER, který účast moravských a českých vín na soutěži organizoval a dodal: „Pro nás v redakci to byla asi nejdramatičtější soutěž, kterou jsme v posledních deseti letech obsluhovali, navíc jen na dálku.“