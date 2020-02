Velké Pavlovice budou hostit 16. Mistrovství ČR v řezu vinné révy

Brno, 23. února 2020 – V pátek 28. února se uskuteční již 16. ročník Mistrovství České republiky v řezu révy vinné, kterou tentokrát hostí Šlechtitelská stanice vinařská ve Velkých Pavlovicích. Tradiční Vinařské klání pořádá Svaz vinařů ČR ve spolupráci se společností BS vinařské potřeby.

Nejvýznamnější vinohradnická událost roku přináší i letos vinařům možnost dokázat odborné porotě svoji zručnost a um při řezání révy vinné. Řezači zde musí v patnáctiminutovém intervalu ukázat svoji šikovnost a praktické zkušenosti. Odborná porota následně posuzuje kvalitu a čistotu řezu. Rychlost v tomto případě není rozhodující, ale je pouze doplňkovým kritériem.

Soutěžit se bude opět ve dvou kategoriích JUNIOR (žáci a studenti odborných škol a mládež do 21 let včetně) a ELITE (soutěžící starší 21 let). Ve speciální soutěžní kategorii potom budou zvlášť oceněny soutěžící ženy. „Účastnici kategorie ELITE se utkají v řezu odrůdy Pálava na vinici vysazené v roce 2012. Pro juniory je potom připravena mladší vinice s odrůdou Rulandské šedé, která byla vysazena v roce 2014,“uvádí Miloš Balga, jednatel společnosti BS Vinařské potřeby a dodává, že obě vinice jsou vedené rýnsko-hessenským způsobem. Upřesnil také, že soutěžící mohou používat pouze mechanické nářadí, vzhledem k síle dřeva doporučuje pilku.

V areálu vinařství bude v průběhu celého dne zajištěný pro vinaře i diváky doprovodný program, jehož součástí bude také prezentace techniky a produktů pro vinaře. Soutěžící a návštěvníci akce se mohou těšit opět i na odbornou přednášku. „K problematice Stolbur a Esca vystoupí Ing. Petr Ackermann s přednáškou na téma „Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy a chřadnutí a odumírání révy - rozšíření, ekologie původců a možnosti regulace výskytu,“uvádí Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR.

Kromě hlavní výhry, zlatých vinohradnických nůžek od partnera soutěže Bahco, jsou pro ty nejlepší připraveny i další hodnotné ceny – kvalitní vinohradnické náčiní Bahco nebo zapůjčení vozu značky FORD. Akce se koná za podpory Jihomoravského kraje a města Velké Pavlovice. Dalšími partnery jsou společnosti Kubota, Agrotec, Eika, spolek Vína z Velkých Pavlovic a další.

Soutěž vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezáčů révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi vinaři, tak i odborníky z oboru vinohradnictví.

Program bude zahájen v 8.30, kdy budou soutěžící seznámeni s pravidly a přesunou se do vinohradu. Samotná soutěž započne v 9 hodin, nejprve v kategorii Elite, následována Juniory. Blok odborných přednášek přijde na řadu od 10:30 hodin. Kolem 13:30 hodin budou vyhlášeni a odměněni vítězové soutěže v obou kategoriích.