Svatomartinský Mikulov opět láká na víno i pestrý program

Brno, 28. října 2019 – Od pátku 8. listopadu do neděle 17. listopadu čeká na milovníky vína a dobrého jídla již 9. ročník Svatomartinského Mikulova. Tradičně se můžete těšit na svatomartinské menu v mikulovských restauracích a na víkendový jarmark na Náměstí, který bude doplněn o doprovodný program.

„Chceme, aby si Svatomartinský Mikulov užili všichni návštěvníci napříč věkovými kategoriemi, tak jsme v rámci příprav devátého ročníku Svatomartinského Mikulova do programu zařadili hned několik bodů i pro ty nejmenší účastníky,“ říká Petra Stránská, produkční pořádající společnosti Mikulovská rozvojová.

Akci v sobotu 9. listopadu odstartuje husí pochod s krojovanou chasou a slavnostním přípitkem v 11.00 hodin na Náměstí. Během prvního víkendu je pro rodiny s dětmi připravena soutěž „Se Svatomartinskou husou za poznáním Mikulova“, která bude mít šest otázek, a malí i velcí je naleznou na různých místech po městě. Na dětské ratolesti, které nasbírají všechny správné odpovědi, čeká sladká odměna na stánku pořádající společnosti Mikulovské rozvojové. Ten bude přímo v centru města na Náměstí, kde bude probíhat také hlavní program.

Pro rodiny je také připraveno v sobotu 9. listopadu od 15. hodiny promítání filmu „Kuky se vrací“ a vstup bude zdarma. Ještě před začátkem promítání se od 13. hodiny v městském kinoklubu uskuteční tvořivá dílna pro děti s Vendulou Pucharovou Kramářovou, zakladatelkou módní značky PECKA. Od 17.00 hodiny odpolední je pro rodiče a jejich děti připraven program, a to večerní procházka historickým centrem s královskou audiencí, sraz návštěvníků je na ulici Svobody.

Svatomartinský jarmark ve dnech 9. a 10. listopadu doplní zahrádka u zvědavých husiček, umístěná na Náměstí před Turistickým informačním centrem Mikulov. Během hudebního programu se představí cimbálové muziky a od 15.00 hodin kapela Zrní.

Svatý Martin na bílém koni přijede na mikulovské Náměstí se svou družinou v pondělí 11. listopadu v 11.11 hodin.

Program bude také v Gajdošově sále na zámku, kde v pátek 15. listopadu od 16.00 hodin proběhne svěcení vína. Svatomartinský košt mladých vín ročníku 2019 bude probíhat denně po celou dobu konání akce, tedy od 8. do 17. listopadu, a to vždy od 11.00 do 20.00 hodin v zámecké Sala Terreně.