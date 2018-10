Volarik Wine Investment – nová příležitost pro vinaře i investory

Brno, 3. října 2018 – Investiční společnost Volarik Capital, která se orientuje především na oblasti hoteliérství a vína představuje svoji novou aktivitu – Volarik Wine Investment. Cílem společnosti je nakupovat perspektivní vinařství a vinice.



Společnost Volarik Wine Investment staví na rodinné tradici Volaříků, kterou založil Miroslav Volařík, jehož vína patří k těm nejoceňovanějším. Mladý Mike Volařík ctí a pokračuje v rodinné tradici. Je předsedou správní rady investiční společnosti Volarik Capital a nyní chce investovat do tradičních vinařství, ale také do vinic a rozšířit tak své portfolio podnikání.

„Naše rodina se zabývá pěstováním révy a následně pak výrobou vína již mnoho let. A to byl další krok k tomu, abychom se začali zajímat i o další vinařství, která jsou z různých důvodu nabízená k prodeji, a to jak v Česku, tak na Slovensku i Rakousku. Vzhledem k našim zkušenostem je logickým krokem kupovat další značky a využít synergii a zázemí finanční skupiny,“ řekl předseda správní rady Volarik Capital Mike Volařík.

Jde například o vinařství, která nemají z různých důvodů právoplatného dědice nebo mají majitelé finanční problémy. Někdy se také spolumajitelé nemohou shodnout a rádi podnik prodají. „Především se chceme zaměřovat na akvizici vinařství, která mají etablovanou značku, svoji klientelu a svůj schopný tým lidí. Důležité také je, aby vinařství mělo zdravou ekonomiku. Naším cílem je tuto značku dále zvelebovat, posunovat a pokračovat v její tradici,“ vysvětlil Volařík.

Každé vinařství, které se tímto způsobem dostane do společnosti Volarik Wine Investment poté získá svého manažera, který jej řídí. Společnost Volarik Capital se tak o něj postará jako o vlastní rodinné vinařství.

V současné době se Volarik Wine Investment soustředí především na malá a středně velká vinařství. „V každé firmě se může stát, že dojde k určitým špatným manažerským rozhodnutím a firma se dostane do složitější situace. Může zvolit nevhodný úvěr, dosadit nekvalifikovaný personál na klíčové funkce nebo je personál jen vyhořelý a nedává práci to, co je potřeba. To vše se dá napravit a časem uzdravit. A to je pro nás zajímavý projekt, kterého se rádi ujmeme,“ dodal předseda správní rady Volarik Capital.