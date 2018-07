Co chutná mladým? Šampionem se stalo bílé víno

Brno, 24. července 2018 – Červené, nebo bílé? Mladí lidé mají jasno - vítězem prvního ročníku mezinárodní soutěže vín „Co chutná mladým 2018“ se stal Ryzlink rýnský 2010 z řady Terroir Moravia ze Zámeckého vinařství Bzenec. Soutěž byla uspořádána spolkem Mladí vinaři.

První ročník mezinárodní soutěže „Co chutná mladým (Taste of youth)“ se konal v Centru Excelence Národního vinařského centra ve Valticích. Přes 200 vín posuzovalo třicet profesionálních degustátorů do 42 let věku, třetina z nich byla ze zahraničí. Hodnotila se vína také z Rakouska, Německa a Slovenska.

Mezi 200 víny zvítězil moravský Ryzlink rýnský 2010 z řady Terroir Morava Zámeckého vinařství Bzenec. „Kdo čekal, že mladí budou automaticky dávat přednost mladým vínům, byl asi výsledky soutěže překvapen. Naše víno bylo v celé soutěži úplně nejstarší, a potvrdilo tak skutečnost, jak nároční a na kvalitu zaměření jsou mladí konzumenti vína,“ komentuje Bořek Svoboda, ředitel vinařství, a dodává: „Jsou to stále častěji právě mladí, kteří určují trendy a pro které musí vinaři najít odpovídající a kvalitní vína.“

Vítězství vyzrálého vína jen dokazuje, že mladí lidé dokážou ocenit kvalitní a starší ročníky a jejich harmonii. Nenechají se jen tak omráčit prvoplánovými víny s opojnou aromatikou. Chuť vítězného Ryzlinku je charakteristická svým geografickým původem – regionem Podluží. „Je to komplexní, vyzrálé víno, které potěší svou jemností i chuťovou rozmanitostí, pro daný region zcela typickou. Právě kvalita a plná chuť s tóny žlutého melounu a sušeného sena stály za úspěchem v podobě titulu Šampiona v soutěži vín pro mladé,“ prozrazuje charakteristiku vína Bořek Svoboda za Zámecké vinařství Bzenec.

