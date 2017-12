Vánoční tipy Vivat Vinum na dárky nejen pod stromeček

Bílá Frankovka – suché 182 Kč

www.baloun.cz Ojedinělé víno, které se zcela odlišuje od rosé či klaretu. Je předmětem diskuzí, zda opravdu pochází z modrých hroznů Frankovky a jak bylo dosaženo zcela bílé barvy i chuti vína. Na to se ale musíte zeptat ve vinařství www.baloun.cz, mají tam toho víc. Překvapení je i v láhvi. Chardonnay 2015 169 Kč

www.templarske-sklepy.cz Pozdní sběr, bílé, suché, řada Diamond Collection. Víno je světle zelené se slámovými odlesky. Vůně nás přivede na louku plnou květů a žlutého zahradního ovoce. Ve svěží a čisté chuti poté objevíme zelenou limetku, kiwi a lískový oříšek s dlouhou dochutí zakončenou pikantní kyselinou. Pálava 2016 výběr z hroznů 279 Kč

www.vican.wine Polosladké víno z VICAN - rodinné vinařství. Zlatavé víno vynikající květinovou aromatikou s nádechem lučního medu, chuť je velmi extraktivní, plná s projevy zralého žlutého melounu a sušeného ovoce. Víno získalo ocenění Double Gold na mezinárodní soutěži IWC v San Franciscu. K dostání v Brně ve Vinné Galerii na Lužánecké 16. Dárkový set DOM CAUDRON, Champagne 2 999 Kč

www.vindom.cz DOM CAUDRON produkuje jako jeden z mála šampaňské výhradně z odrůdy Pinot Meunier, kde kupáží z různých vinic a ročníků získává vynikající chuť. Dárkový set Tajemství dozáže zahrnuje tři sekty: brut nature, brut a demi-sec a knížku o Champagne v češtině. Koupíte v Degustační Enoteca VINDOM, Smetanova 17, nebo v e-shopu. Podlehněte vášnivému spojení vína a kávy 399 Kč

www.jstavek.cz Lokus červený je likérové víno vyrobené fortifikací kvasícího moštu hroznovým destilátem. Výraz vína je kombinací vyššího obsahu přírodního hroznového cukru a kabernetového buketu, který v dochuti doplňuje jemné čokoládovo-pražené aroma dubového dřeva. Výborné s výběrovou kávou Altos de Erapuca z Hondurasu.





ANIMA 3 Fete negre 990 Kč

www.justwine.cz 3 Fete negre – tři černé dívky – ovoce toho nejlepšího z vinice, tedy kupáž tří ročníků 2013, 2014 a 2015 odrůdy Feteasca negra. Plné víno rubínové barvy s lahodnou vůní vanilky a chutí sušených švestek, fíků a divokého ovoce a dochutí hořké čokolády. 14,5 % alkoholu. Velké víno s velkým potenciálem k archivaci.

Dárkový poukaz do Salonu vín České republiky 399–499 Kč

www.salonvin.cz Salon vín je celoroční degustační expozicí nejlepších sta vín Národní soutěže vín. Je umístěn ve sklepních prostorách státního zámku ve Valticích. Vína lze ochutnat i nakoupit. Degustační programy zahrnují celou řadu krátkých i dlouhých ochutnávek. Slavnostní předvánoční večeře TA-archivu 1 000 Kč

www.ta-service.cz Slavnostní předvánoční večeře s pětichodovým degustačním menu v atraktivních prostorách TA-archivu na Hlinkách. Menu sestavili Petr Klimeš, šéfkuchař hotelu Voroněž a Ing. Luděk Machala, sommelier TA-archivu. Zážitkový dárek k Vánocům těm, co už všechno mají. Jaro na Znojemsku – 23. Festival otevřených sklepů 980 Kč

www.otevrenesklepy.cz Když se řekne Znojemsko, zazní to jako cinknutí sklenic s jiskřivým bílým vínem. Dnes prezentují oblast především vína se značkou VOC: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. VOC tak zvedá laťku kvality a tím i dobré jméno zdejších vinařů. Festival proběhne 21. a 22. dubna 2018. Barolo Gabutti 2012 1 796 Kč

www.vindom.cz Wine Spectator 95 bodů! Železo, grafit a slané vůně uvádí nekompromisní, šlachovitě červenou, třešňovou, jahodovou, květinovou a tabákovou příchuť. Krásně vyvážené a dlouhé. Přestože je pevné, zůstává čerstvé a zaměřené na dochuť. Nejlepší od roku 2023 do roku 2045. Dárkové poukazy TA-archivu od 300 Kč

www.ta-service.cz Nevíte, jaký netradiční benefit poskytnout Vašim spolupracovníkům nebo jaký netradiční dárek vymyslet k oslavě narozenin? Možná Vám pomůžeme tento problém vyřešit. Může to být například volná vstupenka na řízenou degustaci, poukaz na nákup vína nebo členství v našem klubu s možností uložení vína. Najdeme společně to, co bude vyhovovat Vám i Vaší firmě.